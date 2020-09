22 laptops, cámaras y otros equipos fueron robados del CNE de Manabí

LEA TAMBIÉN

Laptops, cámaras y otros equipos tecnológicos fueron robados del Consejo Electoral de Manabí (CNE). El atraco se habría registrado en una de las bodegas de la delegación del Consejo Electoral de Manabí, informó la Policía.

Pablo Ramírez, jefe de la subzona Manabí de la Policía Nacional informó el martes 22 de septiembre del 2020 que fueron alertados por parte del personal del CNE y de inmediato las unidades policiales acudieron a verificar lo sucedido.



El oficial indicó que por versión de María Figueroa, funcionaria del CNE, se conoció que la noche del lunes 21 de septiembre, aproximadamente a las 21:00, mientras realizaban un inventario en una de las bodegas de la institución se percataron que hacían falta 22 computadoras portátiles, 23 cámaras, dos DVR y otros objetos por confirmar.



El Jefe policial dijo que la funcionaria había asegurado que la última vez que fueron vistas las computadoras fue en el mes de mayo, por lo cual se desconoce en qué fecha exactamente fueron robadas.



Según habría manifestado Figueroa a la Policía, este hecho no afecta el proceso actual previo a las elecciones presidenciales del 2021.



El informe de los agentes de la Policía Judicial, que tomaron procedimiento en el delito, detalla que las seguridades de la bodega no han sido violentadas y que las personas que robaron las computadoras dejaron ordenados los cartones de esos equipos, con la aparente finalidad de que se den cuenta de la sustracción de los aparatos tecnológicos.



La Policía dijo que en el lugar existen cámaras de seguridad, cuyos videos serán analizados para identificar al o los autores del delito.



Además se conoció que las instalaciones del Consejo Electoral cuentan con guardias privados permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana, por lo cual se tomarán versiones de los trabajadores de seguridad.



Los agentes de Criminalística realizaron el levantamiento de indicios e información que ayuden con el proceso de investigación y así dar con los responsables del robo.



Carlos Chávez, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí dijo que El Diario que por el momento prefiere no emitir su pronunciamiento del caso porque existe un proceso investigativo de la Policía Nacional y no quiere entorpecer las indagaciones.