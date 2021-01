La Justicia Especial de Paz imputará a ocho exjefes de las FARC por secuestro

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará a ocho antiguos miembros del Secretariado de la desmovilizada guerrilla de las FARC por secuestro como parte del caso que investiga por "Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad" que fueron cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

Esta es la primera acusación que hará el alto Tribunal a los desmovilizados de las FARC y en ella señala que los excomandantes guerrilleros son "coautores mediatos de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio y de los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada cometidos por sus subalternos".



Los imputados serán Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC, y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.



"Durante años de pedagogía sobre el acuerdo de paz la gente me decía: nunca van a imputar al secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Siempre les respondí que ese día llegaría. ¡Y llegó!", expresó en sus redes sociales la representante a la Cámara Juanita Goebertus, una de las principales defensoras de lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla.

Justamente el alto tribunal convocó para este jueves 28 de enero del 2021 a una rueda de prensa en la que hablará sobre "el auto de hechos y conductas" de este caso y en la que se prevé que explique el alcance de estas imputaciones.



La decisión de la JEP



La Sala de Reconocimiento de la JEP, en un auto publicado por medios locales, señala que pondrá a disposición de los exjefes de las FARC "los hechos y conductas determinados con el fin de que estos decidan si reconocen o no su responsabilidad".



"El objetivo de esta providencia es verificar que existen bases suficientes para entender que los hechos aquí relatados efectivamente existieron; no son conductas amnistiables según el Acuerdo Final de Paz (...) y quienes fueron miembros del Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP participaron en estas conductas", agregó la información.



El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, celebró la decisión de la JEP "de acusar al Secretariado de las FARC por secuestros y otros aberrantes crímenes de guerra".



"Los miembros del Secretariado que no cooperen plenamente con la justicia deben cumplir largas penas de prisión. Las víctimas deben obtener justicia", dijo Vivanco.



La investigación



El primero de los siete "macrocasos" que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz es justamente el de "Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC.



El caso, abierto el 4 de julio de 2018, tiene acreditadas a 2 107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública, y prioriza las "retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012", investigación que abarca más de 9 000 hechos ocurridos durante esa época.



La JEP fue creada a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla FARC.