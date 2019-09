Leonidas Iza fue declarado inocente por el supuesto delito de tráfico de tierras

LEA TAMBIÉN

El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, fue declarado inocente por el presunto delito de tráfico de tierras este martes, 10 de septiembre del 2019. El líder indígena celebró el fallo judicial entre abrazos y felicitaciones de sus seguidores en los exteriores de la Unidad Judicial de Cotopaxi, ubicada en el centro de la ciudad.

“Los jueces reconocieron la autoridad indígena y funciones jurisdiccionales para aplicar la justicia indígena. La fiscalía no pudo probar el supuesto delito que me acusaban”, indicó Iza.



El dirigente del pueblo Panzaleo fue llamado a juicio por intervenir en el denominado caso Chinaló Alto cuando una pareja de la tercera edad fue desalojada de su vivienda, el 4 de junio de 2018. Iza junto con otros líderes y comuneros del sector intervinieron para que la pareja no sea sacada de su humilde vivienda y se deje sin efecto la orden judicial emitida por el juez del cantón Sigchos.



El dirigente aún debe enfrentar otras acusaciones de oficio en el cantón Sigchos como secuestro, intimidación, ocupación, incitación a la discordia, usurpación y simulación de funciones públicas. Las denuncias fueron presentadas por personas que supuestamente fueron afectadas en la aplicación de la denominada justicia indígena.