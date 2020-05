Jueza Daniella Camacho ordena medidas cautelares contra Alexandra Ocles

LEA TAMBIÉN

La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional, ordenó la prohibición de salida del país de Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos, y cuatro funcionarios, contra quienes la Fiscalía presentó cargos por tráfico de influencias, en una audiencia que se realizó este lunes 18 de mayo del 2020.

Pese a que el fiscal subrogante, Wilson Toainga, pidió que se dicte la prisión preventiva para Ocles y tres personas (para una no solicitó la prisión), la jueza consideró que el arresto es una medida de última instancia. Para garantizar su presencia en el proceso penal les ordenó también que se presenten periódicamente ante la autoridad judicial.



Ocles acudió a esta audiencia, aunque en esta fase no era obligatoria su comparecencia. Ella renunció el 11 de mayo a su cargo, tras conocerse sobre posibles irregularidades en la compra de 7 000 kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos.



Ante la jueza Ocles dijo que a lo largo de sus años de trabajo nunca ha tenido ningún tipo de dificultad que manche su nombra. “Nunca he utilizado mi cargo para beneficiar a nadie”. Y agregó que es “la primera interesada” en que se investigue “y se actúe en Justicia y no por una presión mediática”. Finalmente dijo que está dispuesta a colaborar con la justicia.



Su abogado, Guido Prado, señaló que la Fiscalía decidió procesar a su cliente sin antes tomarle la versión de los hechos. Pidió a la magistrada que no aceptara el pedido de prisión pues asegura que Ocles es madre soltera y cuida a un familiar enfermo.



Con la decisión de la jueza, las cinco personas serán investigadas por 90 días. En el Código Integral Penal (art. 285) establece que ese delito de tráfico de influencias será penado con cárcel de tres a cinco años.

Alexandra Ocles en su llegada a la Corte Nacional de Justicia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO