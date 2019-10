Comité halló fallas recurrentes en condenas

LEA TAMBIÉN

El informe consta de 10 páginas. Allí se detallan las razones por las que 24 de 36 magistrados no aprobaron la evaluación a la Corte Nacional.

Hasta ayer 28 de octubre, 16 jueces y conjueces que no alcanzaron los 80 puntos necesarios para seguir en el alto Tribunal se acercaron al Consejo de la Judicatura (CJ) y pidieron copia certificada de las puntuaciones. Pero esto no significa un pedido de recalificación.



El vocal del organismo, Juan José Morillo, aseguró ayer (28 de octubre) a este Diario que los funcionarios obtuvieron menor puntaje especialmente en la valoración cualitativa de las sentencias.



Allí se midió, por ejemplo, que haya coherencia en los argumentos jurídicos usados o que se haya aplicado un lenguaje claro.



Durante el trabajo, el Comité Evaluador detectó que los fallos se emitían con “términos técnicos y poco entendibles”, que se detallaban conceptos legales “de forma errónea” o que no había “coherencia entre los argumentos iniciales y la conclusión de una condena”.



Además, “se encontraron sentencias en las que detallaban que existen evidencias en contra del investigado, pero al final se ratificaba la inocencia de la persona procesada”.



Víctor Granda, integrante de esa Comisión, aseguró que los magistrados usaron normas generales para argumentar sus decisiones judiciales. “Pero esas leyes no tenían relación con los hechos investigados”.

Según los evaluadores, esto ocurrió, “porque hubo jueces y conjueces que copiaron el formato de las sentencias emitidas con anterioridad”.



Se encontraron fallos con terminología repetida, con una misma jurisprudencia, “incluso textos iguales o con las mismas faltas de ortografía”.



Según el personal de la Judicatura, las bajas calificaciones demuestran falencias en la calidad del trabajo y no una persecución política. El organismo aseguró que las notas se establecieron con un análisis técnico y que no se trató de remover a magistrados nombrados en el régimen correísta.



De los 24 jueces que no alcanzaron el puntaje mínimo, 16 ingresaron mientras el correísmo estaba en el poder.



Los magistrados que no estén conformes con sus notas tienen plazo hasta hoy para entregar una solicitud de recalificación. Deberán presentar de forma escrita y argumentar los posibles errores.



Luego, el Pleno de la Judicatura tendrá cinco días laborables para analizar esos pedidos y después anunciará las calificaciones definitivas y se sabrá quiénes serán removidos de sus cargos y quiénes no.



Los vocales de la Judicatura se reunieron el viernes y elaboraron una lista de las audiencias que los jueces y conjueces de la Corte ya tenían programadas. La idea es “notificar a los funcionarios que serán removidos en el momento adecuado y así no afectar los procesos judiciales”.



La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, señaló que la entidad elaborará un perfil de candidatos y seleccionará a los magistrados que ocuparán las vacantes temporalmente. Los jueces definitivos se escogerán en un proceso de selección.



Por el momento, únicamente siete jueces y cinco conjueces pasaron las pruebas.

Granda indicó que los resultados de la evaluación oral fueron otra de las causas que influyeron en las bajas calificaciones. Esta fase se cumplió del 7 al 10 de septiembre y fue valorada sobre 15 puntos.



Hubo seis magistrados que no se presentaron y perdieron automáticamente los puntos.



El resultado final fue que no alcanzaron los 80 puntos. Dos de ellos renunciaron antes de que se iniciara el proceso y otros dos fueron destituidos tras una investigación.



En la valoración cuantitativa, los juristas obtuvieron altos puntajes: entre 18 o 19 puntos sobre 20. Allí se midió el número de sentencias despachadas, el cumplimiento de la jornada laboral, la asistencia a audiencias y a sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.