Judicatura emitió reglamento para evaluar a fiscales; si no pasan dos pruebas serán removidos

El Consejo de la Judicatura (CJ) emitió el reglamento para evaluar a 837 fiscales a escala nacional, entre ellos a los provinciales y los que tratan casos de adolescentes infractores.

El documento consta de 38 páginas. Allí se establece que la idea de la valoración es medir los niveles de calidad en el desempeño y productividad de los funcionarios.



Además, se establece que el puntaje mínimo que deben obtener los agentes investigadores son 80 puntos sobre 100. Si no logran esa calificación deberán someterse a una nueva evaluación después de tres meses.



Si en la segunda prueba obtienen menos de 80 puntos serán removidos de sus cargos.



En el proceso se evaluarán parámetros cualitativos y cuantitativos. En el primero se calificará la forma de investigar, la argumentación jurídica que utiliza y cómo expone el caso en una audiencia. En el segundo se analizará, por ejemplo, el número de causas resueltas.



Se tomará en cuenta también los parámetros de legitimidad y transparencia. La Judicatura solicitará a la Contraloría General del Estado información sobre el patrimonio de los evaluados y la declaración de no tener bienes o dinero en paraísos fiscales.



“Estos parámetros no tendrán puntaje dentro del proceso de evaluación. Sin embargo, de verificarse hallazgos, estos podrán derivar en acciones disciplinarias e incluso penales”, dice la resolución.



Habrá tribunales evaluadores, quienes ayudarán en el proceso. Estarán conformados por dos representantes del CJ y uno de Fiscalía. Ellos deberán ser profesionales del Derecho y al menos uno tener experiencia en materia penal y de violencia de género.