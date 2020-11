San Juan Pablo II, ¿un halo precipitado?

Durante sus 27 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II canonizó a tanta gente que algunos llamaron al Vaticano "la fábrica de santos". Ahora, el legado del propio papa polaco está bajo la sombra y algunos católicos preguntan si declararlo santo en 2014, en un récord a nueve años de su muerte, puede haber sido una decisión apresurada.

La semana pasada, el Vaticano emitió su informe sobre el excardenal Theodore McCarrick, una figura de la Iglesia estadounidense que fue expulsado del sacerdocio el año pasado, después de que una investigación interna lo declarara culpable de abusos sexuales a menores y adultos y de abuso de poder.



El documento mostró que Juan Pablo II había ascendido a McCarrick en 2000 a arzobispo de Washington DC, a pesar de los persistentes rumores de conducta sexual inapropiada, creyendo su rechazo personal a las acusaciones y anulando a varios altos funcionarios de la Iglesia que le habían desaconsejado.



El informe reavivó un debate entre los defensores y detractores de Wojtyła que habían acompañado su canonización, un reconocimiento oficial de que una persona vivió y murió de una manera tan ejemplar que está con Dios en el cielo y que es digna de veneración pública o "culto" a través de la Iglesia.



"Los santos son seres humanos, y los santos, en su humanidad, pueden ser engañados", escribió el biógrafo papal George Weigel.



"Reconocimiento difícil"



El jefe de la conferencia episcopal polaca dijo que McCarrick había "engañado cínicamente" a Juan Pablo II, pero no todos los polacos estuvieron de acuerdo. En Varsovia, alguien colocó una pegatina en un letrero que decía avenida Juan Pablo II para que dijera 'avenida Víctimas de Juan Pablo II'.



En Estados Unidos, el influyente periódico National Catholic Reporter instó a los obispos a "suprimir el culto" al difunto papa. Eso significaba que, aunque todavía sería considerado un santo, las escuelas o iglesias no deberían llevar su nombre y las actividades de devoción hacia él deberían ser privadas.



"Es hora de un ajuste de cuentas difícil. Este hombre (...) socavó la fe en la Iglesia mundial, rompió su credibilidad como institución y dio un ejemplo deplorable a los obispos al ignorar los relatos de las víctimas de abuso", dijo su editorial.



El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que no tenía comentarios.



El Informe McCarrick dijo que la voluntad de Juan Pablo II de creer que el rechazo a las acusaciones del excardenal probablemente se vio influenciada por su experiencia en Polonia, cuando los comunistas utilizaron acusaciones de abuso falsas para debilitar a la Iglesia.



Los defensores de Wojtyła han ofrecido la misma explicación para contrarrestar las acusaciones de que hizo la vista gorda ante el padre Marcial Maciel, el fundador mexicano de la orden religiosa Legionarios de Cristo, quien fue el abusador sexual más conocido de la Iglesia.



"Modelos para imitar"



"Los problemas que han surgido por el trato que Juan Pablo II le dio a McCarrick demuestran que es un error ser demasiado apresurado al canonizar a alguien", dijo el padre Tom Reese, analista principal del servicio independiente Religion News Service.



"Me opongo a canonizar a los papas porque a menudo se trata más de política de la Iglesia que de santidad", dijo. "Se supone que los santos son modelos que deben ser imitados. ¿Cómo puedes modelarte a ti mismo como un papa a menos que seas papa?"



Juan Pablo II canonizó a casi 500 santos, en comparación con los 300 en los 600 años anteriores.



Wojtyła cambió una regla anterior de que el proceso que conduce a la canonización, conocido como causa, no podía comenzar hasta 50 años después de la muerte de una persona. Lo redujo a cinco años y permitió excepciones por la vía rápida.



Cuando el Papa Benedicto XVI fue elegido en 2005, renunció a la regla, permitiendo que la causa de Juan Pablo II comenzara sólo unas semanas después de su muerte.



La autora católica Dawn Eden Goldstein tuiteó que el Informe McCarrick no había cambiado su creencia de que Juan Pablo II era un santo, sino que había cambiado la forma en que ella le reza:



"Ahora rezo: Querido San Juan Pablo II, tú lo arruinaste. Tú lo arreglas".