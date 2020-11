Juan Fernando Velasco: ‘La corrupción es un mal que atacaré en los primeros 100 días’

¿Qué hará en los primeros 100 días de gobierno?

¿Qué significa gobernar? Una de las cualidades fundamentales de un gobernante es generar consensos. En los planes de los candidatos hay similitudes ¿por qué si estamos tan divididos todos hablan de empleo, educación, salud, de derechos? En los primeros 100 días trazaré un nuevo rumbo de cómo hacer política, en el que se construya de manera participativa. Hay que pensar en Seguridad Social, en las instancias del Estado, en cómo están la educación, la salud, los subsidios, los servicios, la garantía de derechos, etc...

¿Su método podría ser una consulta popular?

Me parece que las consultas han sido muy mal manejadas. Han sido, aparte, guiadas: “¿quisiera que el Ecuador sea próspero, maravilloso, con empleo para todos, no sé qué y no sé cómo, derogando el artículo tal y tal y tal?”. La consulta en un espacio restrictivo con respecto a este concepto de participación. Más bien hay que buscar la manera de construir de manera participativa y no hay que inventarse nada más que simplemente la posibilidad de dialogar. Vamos a decidir sobre el IVA: tendremos un IVA progresivo, que tales bienes y servicios suntuarios paguen más IVA que los básicos o que no paguen nada aquellos, etc., pero a cambio de eso ¿qué vamos a hacer con los aranceles para los insumos productivos? ¿Qué hacemos con el subsidio a los combustibles fósiles? ¿Qué hacemos con el subsidio al gas? El problema es que no siempre se piensa de manera integral, por eso es que hay que repensar en dónde tomamos decisiones.

¿Cuáles serían sus primeras acciones para la reactivación económica?

Espero que para mayo la situación esté un poco más normalizada. Hay que encontrar ese equilibrio entre la prevención, las medidas de bioseguridad y la reactivación, para dar señales claras, para que la gente se pueda reactivar de manera segura. El empleo se genera en el sector privado y este es un Estado restrictivo. Un emprendedor se enfrenta a trámites, a ineficiencia, a tasas, a restricciones, a permisos. El emprendedor tiene el desafío de lograr que su empresa crezca, el Estado no le hace la vida más fácil, empezando desde el crédito, porque tiene intereses muy altos. Hay que invertir en la banca pública para que esos intereses estén entre el 5 y 6% que es algo factible. Segundo, eficiencia, evitar toda la tramitología. Tercero, fortalecer un fondo de garantías. La mitad de los ecuatorianos quiere acceder a un crédito pero no tiene garante. Así generaremos la posibilidad de que los ciudadanos creen riqueza.



¿Cómo enfrentará la corrupción?

La corrupción no solamente está en el Estado sino en toda la sociedad. Hay que lograr que los procesos sean transparentes: BanEcuador tiene una cartera vencida altísima porque los créditos no tienen un análisis de riesgo, sino que pasaron con una coima. La corrupción es un mal superior en nuestro país que tendré que atacar en los primeros 100 días.

¿Cómo solucionará la brecha educativa por el poco alcance de las tecnologías en el país?

Hay que aprender a volver a las escuelas. Hay que buscar alternativas para garantizar la educación. Hay que reducir la brecha con respecto al acceso a Internet, pero hay que tratar de llegar al retorno a las escuelas. En el tema educativo hay cosas que son irreemplazables: las acciones humanas, el juego es fundamental como parte de la educación. Pensar que la solución es repartir tabletas es querer tapar el sol con un dedo, la mira debe estar en generar un plan para volver a la escuela.



¿A un año de su gobierno, qué debería funcionar?

Tendrían que haberse incorporado de manera decisiva herramientas tecnológicas de altísima gama, para que el Estado tenga la posibilidad de subsidiar de manera focalizada a las personas, simplemente con su cédula. Si una persona se queda sin trabajo, se le generará un paquete de protección. Entrará a una web de toda la inmensa oferta de herramientas para emprender que le ofrece el Gobierno y que le permita iniciar con este emprendimiento que siempre lo tenía en mente, que no se atrevió.

A mí me gustaría un Ecuador que garantice derechos, que cuide sus ciudadanos y que le garantice oportunidades.

Hoja de Vida.

​

Juan Fernando Velasco (Quito, 1974).

Fue hasta agosto pasado Ministro de Cultura. Se ha desempeñado como músico, autor, compositor, empresario con más de 30 años de experiencia.



Ha recibido dos veces la Orden Vicente Rocafuerte, entregada por el Congreso en 2004 y la Asamblea en 2017. Fue presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador.