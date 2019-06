Cinco jóvenes, víctimas de violaciones, cuentan su historia a través de unas gafas de realidad virtual

LEA TAMBIÉN

Al estar rodeada por un grupo de 10 mujeres, Constanza se sintió extraña. Lo primero que vino a su mente es que estaba en un interrogatorio, por las luces y la silla en donde estaba sentada. No sintió miedo ni molestia. Solo escuchó lo que le tenían que decir.

Una de las mujeres dio un paso adelante y contó que a los 13 años fue abusada por un grupo de amigos. Producto de este hecho quedó embarazada. Buscó ayuda y logró abortar. Ahí no terminó todo, porque las secuelas de este hecho están impregnadas en su mente. “Hay cosas que nunca se olvidan”, dice.



A otra mujer cuando era, igual de joven que la primera, le pasó una historia similar. La diferencia es que tuvo al bebé, producto de una violación de varios hombres. Tiene una discapacidad y su hijo nació con la misma patología. No puede cuidarlo por su condición. Ambos no tienen una buena calidad de vida.



Constanza escucha la historia de otra mujer. Esta vez el agresor estuvo dentro de su familia. Con menos de 14 años quedó embarazada y desesperada por retomar su rol: ser niña. Ese papel se lo fue arrebatado por una maternidad temprana. Dejó la escuela y a sus amigos. No volvió a ser ella.

Tener la posibilidad de decidir es el mensaje que dejan estas mujeres, que se encuentran en un video de realidad virtual de unos 10 minutos de duración. Las historias son reales pero son relatadas por unas mujeres, que al final muestran fotos de cuando tenían la misma edad de las mujeres víctimas de violación y que, a la vez, tuvieron un embarazo. El proyecto se llama ‘Gafas para ver la realidad’ y fue desarrollado por la agencia publicitaria La Incre.



Cada año, 2 000 niñas menores de 14 años quedan embarazadas en el país. 80% de estos casos se produce en el núcleo familiar, escuela o comunidad religiosa.



A esta realidad se suma que la tasa de natalidad en niñas entre 10 y 14 años presenta una tendencia creciente. Pasó de casi tres por cada 1 000 nacidos vivos, en el 2013, a ocho por cada 1 000, en el 2016, según el Observatorio Social del Ecuador.



Constanza palpó cada una de esas cinco historias. Cuando vio el video, se sintió esperanzada porque quiere que el mensaje llegue a las personas que no están abiertas a la despenalización del aborto por violación y a otras causales relacionadas. Le gustaría que aquellos que toman decisiones en este país se pongan esas gafas. Pero se desanimó porque “es una problemática, a la que no se le da la importancia”.

Una sensación similar sintió Marcelo. Él probó la herramienta y -cuenta- que se le quitó la respiración. “Ayudará a la sensibilización sobre lo que viven las mujeres”. Él reconoce que le produjo un sentimiento de impotencia. “¿Qué se puede hacer?, ¿Por qué se les ignora?”, se interrogó este joven.



Marcelo Echeverría es el director creativo de La Incre y ha trabajado en temas relacionados con la lucha de los derechos sexuales y reproductivos. Él fue parte del equipo de creadores y estuvo en el proceso de recolección de estas historias.



“Fue complejo”, señaló la mañana de este martes 18 de junio del 2019 en el evento de presentación de este material, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito.



La idea de estas gafas de realidad virtual es llegar a los tomadores de decisión, es decir, a los asambleístas que tramitan el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, incesto; estupro (adulto y menores de edad) o malformaciones del feto. La propuesta ingresó en julio del 2018 de la mano de las organizaciones de mujeres.



El próximo martes 2 de julio del 2019, los realizadores de las gafas y organizaciones pro derechos acudirán a la Asamblea para que los legisladores vivan esta experiencia.