Jordania arresta a miembro de familia real y otros por 'razones de seguridad'

Las autoridades jordanas arrestaron este sábado 3 de abril del 2021 a un miembro de la familia real y a un exasesor del rey jordano, Abdalá II, así como a un número indeterminado de personas en el marco de una campaña de detenciones "por razones de seguridad", según la agencia oficial de noticias jordana Petra.

Bassem Awadallah, exasesor del rey Abdalá II y exministro de Finanzas, fue arrestado el sábado junto a Sharif Hasan bin Zaid, un miembro de la familia real, "por razones de seguridad", aseguró la agencia en una escueta noticia.



Las dos personas se encontraban entre un número indeterminado de detenidos, agregó la agencia, que citó a una fuente de seguridad.



Las detenciones se llevaron a cabo "después de un estrecho seguimiento de seguridad", dijo la agencia, sin dar más detalles.



Awadallah fue nombrado jefe de la Corte Real en 2007 y su último cargo en el Gobierno jordano fue el de enviado especial a Arabia Saudí.



Por otro lado, no hay información sobre el miembro de la familia real detenido.

Hasta el momento no han trascendido detalles por parte de los medios locales sobre los motivos de esta campaña de arrestos.



Por su parte, el canal Al Arabiya informó de que las detenciones incluyen "a personas cercanas al príncipe Hamzah bin Husein", hermano del rey y expríncipe heredero a la corona jordana.



Sin embargo, esta información aún no se ha confirmado oficialmente y se desconoce actualmente el paradero del hermano del rey jordano.



La fuente ha asegurado que las investigaciones continúan y se están llevando a cabo los interrogatorios a los detenidos, de los que tampoco ha aportado una cifra.