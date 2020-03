Japón elevará a 73 los países de su veto migratorio, incluido Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El Gobierno japonés aumentó este martes 31 de marzo del 2020 a 73 los países desde los que prohíbe o prohibirá entrar en Japón por la propagación del coronavirus y que se corresponden con los territorios a los que desaconseja viajar, incluido Estados Unidos.

Teniendo en cuenta el pronunciado aumento mundial en el número de infectados y muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 y la aceleración de la velocidad de propagación, Japón ha decidido elevar su alerta de viaje al nivel 3 (de un total de 4), con el que desaconseja viajar bajo ninguna circunstancia a ciertos territorios.



La alerta se extendió hoy para 49 países, entre ellos EE.UU., Canadá, Corea del Sur, China, Ecuador, República Dominicana, Chile, Panamá, Brasil, Bolivia, Reino Unido o Grecia, desde los que Japón prohibirá entrar a viajeros no nipones, dijo su ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, en una rueda de prensa.



Motegi no especificó cuándo entrará en vigor el veto de entrada.

De este modo, Japón incrementará hasta 73 los países a los que insta a no viajar, más de un tercio del mundo, entre los que ya se incluían España, Italia, Alemania, Francia, Australia o Irán, sujetos a las restricciones de entrada al país para todos aquellos que hayan estado en dichos territorios en los 14 días previos a su llegada.

Para el resto del mundo mantiene el nivel de alerta 2 (que desaconseja viajes no imprescindibles o urgentes).



La Cancillería nipona señaló en un comunicado que seguirá la evolución de la propagación del coronavirus, del que constan ya más de 780.000 contagios y más de 37.000 muertes en todo el mundo, y que no descarta implementar más restricciones fronterizas.



El Gobierno japonés ha informado hasta el momento de 2.665 contagios del nuevo coronavirus y 67 fallecidos en su país, incluidos 712 casos y 11 muertes vinculadas al crucero Diamond Princess.



Japón ha experimentado un aumento de los casos detectados tanto en el país como en sus aeropuertos, con más de 10 infectados al día detectados en puertos aéreos durante más de una semana.



Sólo este lunes 30, detectó 51 infectados en sus aeropuertos, entre el total de 87 casos reportados.