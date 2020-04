Jaime Nebot: ‘Creo que hay que proponer y hacer cosas sensatas’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano

¿Qué pasó con las medicinas que gestiona?

​

Dios mediante mañana (hoy) llegaría el primer avión con medicinas, son

40 000 tratamientos completos de hidroxicloroquina y azitromicina. Por otro lado, traemos decenas de miles de mascarillas y equipos de protección, fundamentalmente para nuestro héroes: los médicos, las enfermeras, los boticarios, la policía, el Ejército. También 20 respiradores de cuidados intensivos. Hemos logrado armar programas de abastecimiento, porque las medidas de inmovilización son difíciles de mantener si la gente no tiene comida. Repartimos 50 mil raciones en una cadena de 40 mil tiendas.



¿Por qué el PSC no apoya las medidas propuestas por el Gobierno?



Primero que se nos aclaren para qué son los 1 200 millones, porque en la cadena el Presidente dijo que eran exclusivamente para luchar contra el coronavirus. Luego el Ministro de la Producción dijo que el dinero era para usar como garantía de nuevos empréstitos internacionales. Sobre la segunda hipótesis, si para resolver el problema macroeconómico se asfixia con nuevos impuestos a la población por USD 1 200 millones, con eso no se resuelve nada. Si es para el coronavirus es una suma importante, y concordamos con la finalidad. No concordamos con el procedimiento, no. No se puede hacer que la solidaridad sea impuesta por ley. Es un proyecto inviable, en este momento en Guayaquil y en el país, las empresas no venden, no cobran. ¿Cómo se puede poner una exacción de dinero?



¿Cuál es su propuesta?



Una doble fórmula para obtener los USD 1 200 millones para el coronavirus, no para lo macroeconómico: donaciones y préstamos.



Con la intermediación de la banca nacional e internacional. Si quiere donar como empresa o como persona, se entrega un pagaré a seis años plazo, el fideicomiso recibe esos documentos, acude a la banca y se cumple con la liquidez inmediata que se necesita, pero el donante en vez de pagar ahora mismo tiene seis años para pagar. Se puede pagar con préstamos al Gobierno, que toma esos títulos y los hace dinero a través de la banca.



Hay muchas formas de obtener liquidez: suprimir el subsidio para el contrabando y la gente pudiente, no renovar contratos de personas que son un apéndice del sector público, suspender el pago de la deuda como por fin entendieron, vender cartera petrolera o eléctrica, dirigir el presupuesto a lo coyuntural que es combatir la enfermedad. En el mercado internacional también hay fuentes.



En España, partidos opositores se han unido en torno al Presidente. ¿Por qué aquí no?

​

En otras partes hay esas uniones, porque se está haciendo lo correcto. ¿España tiene los 200 000 millones de euros? No los tiene, ni siquiera puede devaluar, se va a endeudar. Hay momentos en la vida de los países en que ese es el camino no solo para vivir una emergencia sanitaria sino para revivir a una economía, pero aquí se propone matar a la economía y seguirle sacando plata a quien no la tiene.



Se ve un ambiente político complicado, incluso se habla de muerte cruzada...



Creo que hay que proponer y hacer cosas sensatas, lo que propone el Gobierno es una aberración en momentos como este. Cuando no se hace lo de fondo, se vive en la urgencia. Ese es el problema.



Dijeron que iban a focalizar el subsidio, en octubre dijeron que en siete días daban la fórmula, han pasado siete meses y no lo han hecho, y se quejan de la urgencia. Pagan USD 320 millones; estaría bien si hubiesen pagado 300 millones y recuperado créditos por 2 000 millones, entonces había 1 700 millones de liquidez. Lo que se pagó afectó la caja, a la salud. ¿Dónde está el resto?