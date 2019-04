Jaime Nebot y prefectos del PSC preocupados por intención de pagar con bonos las rentas

LEA TAMBIÉN

Jaime Nebot recibió en su despacho personal a los ocho prefectos electos del Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados. La reunión se realizó la tarde de este jueves 25 de abril del 2019 en el centro de Guayaquil.

En la cita se pasó revista a varios puntos que el personero municipal aplicó en la ciudad. Entre ellos, clínicas móviles, tecnología y educación. Esto forma parte del ofrecimiento que Nebot hizo en campaña, de acompañar con su experiencia a los dignatarios de la lista 6 y sus aliados, que resulten electos.



Antes del encuentro, que se desarrolló sin acceso a la prensa, el alcalde de Guayaquil indicó que hay tres puntos que preocupan a las prefecturas. La primera, dijo, es que se buscará emprender una lucha fundamental para la defensa del agro ecuatoriano porque no existe una política adecuada de comercialización, no hay precios de sustentación idóneos, tampoco generación de empleo.



El segundo, es la seguridad. Pero el punto principal es la intención del Gobierno de pagar las rentas con bonos a las prefecturas.



“Yo entiendo, como el que más la crisis heredada del actual Gobierno, lo entendemos todos. Pero la plata ajena no puede servir para apaliar la crisis, esa no es plata del Gobierno, eso es dinero de los ciudadanos de las provincias asignados a las Prefecturas”.



En la cita estuvieron Roberta Zambrano, de Esmeraldas; Jhonny Terán, de Los Ríos; Jaime Guevara, de Pastaza; José Villao, de Santa Elena; Carlos Luis Morales, de Guayas; Bayron Pacheco, de Cañar; Vinicio Coloma, de Bolívar; y Pablo Jurado, de Imbabura. Nebot refirió que en las próximas semanas se anunciarían dos nuevas incorporaciones a la visión que lidera.

Pacheco, de Cañar, aseguró que Nebot “es muy querido en todo el país” y que su experiencia aportará para la entrega de tablets gratuitas a bachilleres, inclusión de jóvenes en el sector público, entre otros aspectos.



Morales, en cambio, agregó que estas reuniones serán el inicio de una plataforma que tiene como objetivo mirar hacia el 2021.



“De él (Nebot) no lo va a escuchar, pero lo que sabemos nosotros es cuál es el objetivo y cuál es el proyecto que tenemos en común: esto es 2021. Este es un país que tiene que estar unido, que tiene que empezar a cambiar”, refirió.



El pasado 23 de abril Nebot se reunió en el Centro de Convenciones de Guayaquil con 72 alcaldes. Ese día anunció que 44 eran dignatarios elegidos bajo la lista 6 y sus alianzas, pero que otros 28 ajenos al PSC habían decidido sumarse a su visión.