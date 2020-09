Izquierda en torno a la precandidatura de Yaku Pérez va sin alianzas formales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pachakutik (PK) apostó por acercarse más a organizaciones sociales que a partidos o movimientos políticos. Al contrario de lo que hizo la centro derecha, esta tienda no hizo una alianza nacional para los comicios del 2021.

El periodo para la inscripción de acuerdos terminó el 3 de septiembre pasado. PK, brazo político del movimiento indígena, armó acuerdos solo en provincias para definir candidatos a la Asamblea. Allí, el principal acuerdo es con Unidad Popular.



Cecilia Velasque, subcoordinadora Nacional de PK, dijo que las circunstancias para la elegir a su candidato influyeron en que fueran solos en la papeleta presidencial.



La precandidatura presidencial de Yaku Pérez estuvo marcada por las discrepancias entre PK y la dirigencia de la Conaie. Jaime Vargas, presidente de la Conaie y Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, declinaron sus aspiraciones presidenciales.



Después, la candidata a la vicepresidencia escogida, Larissa Marangoni, fue duramente criticada en redes sociales, lo cual terminó en su renuncia a la postulación. Incluso el mismo Movimiento Indígena de Cotopaxi pidió explicaciones a PK por esa nominación.



Finalmente, el brazo político del movimiento indígena se decidió por la nominación de la científica y activista ambientalista guayaquileña, Virna Cedeño.



Pérez dijo que las discrepancias con la Conaie se están superando. Hoy, el aún Prefecto de Azuay mantendrá reuniones en la provincia de Chimborazo con grupos de empresarios, mujeres e indígenas. Añadió que muchos de ellos son personas que apoyan a Vargas e Iza.



Pachakutik tiene un acuerdo de gobernabilidad con Unidad Popular para el apoyo de la campaña del binomio presidencial. Pérez indicó que también hay acuerdos que no se formalizaron en el CNE con Montecristi Vive y el movimiento Nosotros.



“Los más entusiastas de la candidatura son gremios de estudiantes como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, los maestros, transportistas y comerciantes minoristas”, dijo el precandidato presidencial.

Por su parte, Unidad Popular ratificó su apoyo a Yaku Pérez para la Presidencia. No obstante, se reconoce que una alianza definitiva para la Asamblea no fue posible. Giovanny Atarihuana, presidente nacional de la lista 2, dijo que en los próximos días se prevé firmar un acuerdo programático para elaborar el plan de gobierno.



“Una lista conjunta era lo más deseable, pero sí cerramos acuerdos para formar diez listas conjuntas en Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, Carchi, Los Ríos, Santo Domingo y los cuatro distritos del Guayas”, explicó.



En las listas de otras provincias, en cambio, irán por separado. “Donde no vamos en unidad ya está cantado, donde hay lista 2 y lista 18 va a haber competencia, donde no ha sido posible es precisamente porque los candidatos no querían ceder”.



La Subcoordinadora de PK indicó que el plan de gobierno de su movimiento estará terminado antes de la inscripción de la candidatura. Para receptar las propuestas de los movimientos sociales, PK abrió una página web.



El politólogo Arturo Moscoso señaló que el voto de Pérez podría fraccionarse aún más si se mantiene la división entre la Conaie y Pachakutik, evidenciada tras las primarias.



El experto consideró que después de las protestas de octubre del 2019, a Pérez se lo ubica como “un dirigente muy radical”. Dijo que es imagen la ha intentado atenuar con la elección de Cedeño como su compañera de fórmula presidencial.



Finalmente, para Moscoso hay una mayor división en la corriente de izquierda, a diferencia de la tendencia de la derecha tras el apoyo del PSC a la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, de Creo.



Por ejemplo, la alianza nacional entre ambas organizaciones políticas de derecha fue aprobada por el Pleno del CNE el lunes. Asimismo, en el ala del correísmo-populismo, la Unidad por la Esperanza (Unes) obtuvo también el visto bueno con el acuerdo entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social.