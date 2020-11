Seis oficiales de alto rango de la Policía de Ecuador indagados por concusión

Seis miembros de la Policía Nacional que laboraban en Azuay fueron trasladados –de forma temporal- a otras unidades del país. La decisión se dio este martes 17 de noviembre del 2020 por parte de la Comandancia General debido a una investigación que realiza la Fiscalía de Azuay por el presunto delito de concusión.

La indagación se abrió a mediados de octubre pasado, tras la denuncia presentada por un uniformado quien asegura que para pedir o adelantar un día libre (franco) le pedían “entre USD 5 y 30, y que esta práctica se venía dando desde hace algún tiempo”.



El denunciante había llegado hace varios meses con el pase, desde el cantón azuayo de Ponce Enríquez al Distrito Norte Cuenca. Había sido incluido en un grupo de WhatsApp de ese Distrito donde supuestamente se hablaba de este tema.



Esos mensajes forman parte de las pruebas. De acuerdo con la indagación, los permisos se hacían bajo un acuerdo verbal entre las partes y un policía era el encargado de ir a recoger el dinero. En esta institución, los permisos son concedidos por una autoridad superior.



El fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, dijo que en este tiempo han recabado la información del denunciante y compañeros. Amoroso no da el número de los uniformados que son investigados, pero dice que eso habría estado ocurriendo solo en el Distrito Norte Cuenca.



En la lista de los trasladados hay seis oficiales de alto rango en la Policía Nacional: cinco coroneles y un teniente coronel. Tenían cargo de autoridad; laboraban en la Subzona Azuay, Dinased y la Unidad Aeropolicial. Asuntos Internos de la Policía también abrió un expediente.



Como parte de los traslados ordenados, este miércoles 18 de noviembre del 2020, se cumplió el relevo de mando de la autoridad de la subzona 6 de la Policía de Azuay, en el Salón de Próceres de la Gobernación, en la capital azuaya.



El Coronel saliente tenía un año como Jefe de la subzona Azuay y dijo que por pedido de la Ministra de Gobierno ha dado un paso al costado para que la investigación se maneje con objetividad, pero que no tiene ninguna responsabilidad en este presunto delito de concusión.



Además, que está abierto para las investigaciones. “Cuando conocí de los hechos presenté personalmente el parte policial al Gobernador, al Fiscal de Azuay y autoridades nacionales de la Policía. Llegué y me voy con la frente en alto”.



Esta es la cuarta demanda que se investiga en Azuay, por presuntos actos de corrupción dentro de la Policía, en lo que va de este 2020. Dos policías en servicio activo son investigados por la presunta participación en una banda delictiva.

En el cantón Sígsig, un Coronel habría cobrado USD 200 a una persona, a cambio de un servicio público. Asimismo, otro agente es investigado supuestamente por cobrar USD 3 000 a 15 personas a cambio de acceder a un curso de formación para convertirlos en agentes de tránsito de la Empresa Municipal Emov, de Cuenca.