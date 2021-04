¿Qué insumos se utilizan para hacer una prueba de diagnóstico PCR para covid-19?

Una prueba PCR -también conocida como de reacción en cadena de la polimerasa- sirve para confirmar o descartar la enfermedad covid-19. Su realización no es sencilla, ya que implica una toma de muestras o un hisopado nasofaríngeo. Luego se procesa en un laboratorio de biología molecular.

Los costos oscilaban entre USD 40 y 120; siendo este último el techo máximo de cobro en los laboratorios privados, específicamente, aquellas personas que llegaban con un pedido emitido en un centro privado. Y si la orden llegaba de un punto público, el monto máximo era de USD 80.



Estos valores fueron establecidos al inicio de la pandemia, en marzo del 2020. Sin embargo, el martes 20 de abril del 2021, el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, firmó un acuerdo ministerial en el que se estableció un nuevo techo para el cobro de estos test: USD 45,08.



Pero, ¿qué implica hacer estas pruebas para determinar la presencia del virus?



Jeannete Zurita, representante de Zurita&Zurita Laboratorios, indicó que para hacer un test PCR intervienen varios elementos, entre ellos, los insumos, la calidad de los reactivos, el personal especializado, el transporte, los controles de calidad externos. También si la toma de la muestra se realiza en casa o en el establecimiento, etc. Aunque no detalló los precios exactos.



“Al inicio, cuando se establecieron los techos de USD 80 y 120, se hizo un consenso entre los laboratorios y las autoridades. Fuimos a una de las mesas del COE y discutimos los valores. Incluso un financiero hizo un análisis basado en los parámetros indicados”.



Esta vez -anota- no se cumplió con ese proceso o por lo menos a ellos no les citaron.



Pablo González, responsable del área de biología molecular de este centro privado, explica que el procesamiento se divide en dos partes: la toma de muestras y el análisis de las mismas.



En el primero se requieren insumos como el hisopo para extraer la secreción nasofaríngea. Para transportarlas hacia el laboratorio se necesita un ‘triple empaque’. Consiste en una envoltura dura, un contenedor interior y una bolsa plástica para mantener el vial en óptimas condiciones.



En la segunda parte, en cambio, se necesita un kit completo para el análisis de la muestra. Allí se usan puntas de pipetas, microtubos de reacción para PCR y reactivos. “Todos son importados y debido a la demanda mundial son escasas, por lo que hemos trabajado con varios proveedores”.



Ellos, por ejemplo, trabajan con reactivos que sirven para 96 corridas o muestras. Hay otros que son válidos para menos.



A esto se debe sumar los equipos de bioseguridad para los trabajadores sanitarios que laboran en este laboratorio que a diario procesa 400 test.



Por eso, Zurita insiste que “vamos a acatar lo que dice el Ministerio, pero los valores son muy bajos”.



La doctora Gabriela Zambonino, directora médica de Praxmed, señala que los precios más baratos no siempre son un reflejo de la calidad.



“Existen pruebas que pese a ser moleculares hay diferencias en sensibilidad y especificidad de acuerdo al límite de detección de copias virales y la cantidad de genes identificados”. Ellos, por ejemplo, detectan cuatro genes.



Zambonino además coincide en que el equipamiento de protección personal, como trajes, visores, mascarillas y guantes desechables también inciden en el precio final. Pese a ello, este centro ya acató la disposición de la autoridad sanitaria, es decir, las pruebas ya están a USD 45.



Las dos universidades De las Américas (UDLA) y Católica ofrecen costos más económicos. Sus pruebas oscilan entre USD 40 y 45. Eso se debe a que desarrollaron un kit para el procesamiento.



Ecuagen es el nombre del set de reactivos necesarios para el análisis. Su valor unitario es de USD 8 y su sensibilidad es del 98% y tiene una especificidad del 100%.



El precio del kit es inferior al de algunos disponibles en el Ecuador que están entre USD 15 y 30, según cifras publicadas en un boletín de este centro de educación.