César Vernaza, tras recuperar la libertad: ‘Jueces y fiscales pueden estar tranquilos, no tengo rencor contra ellos’

“Quiero ser claro con los jueces y fiscales de la provincia de Esmeraldas que actuaron contra mí, que de mi parte pueden estar tranquilos, en paz, no haré absolutamente nada contra ellos, ni jurídicamente ni por otros medios”, dijo César Vernaza, en una rueda de prensa la tarde de este viernes 5 de octubre de 2018 en su domicilio, en Esmeraldas.

Vernaza estuvo privado de su libertad desde el 2012. Era investigado por asesinatos y extorsión; en el primer caso fue sobreseído. Luego de seis años, un tribunal penal ratificó su estado de inocencia en el proceso por extorsión.



Vernaza, acompañado por su abogado, consideró que era necesario aclarar que no tomará acciones, porque tras su salida de la cárcel se empezó a rumorar cosas en la ciudad, como que habría represalias contra quienes lo inculpaban.



En medio de la rueda de prensa también sostuvo que no tiene ningún nexo con carteles de la droga en México.



Por ahora, Vernaza dijo que se dedicará a sus negocios en la ciudad de Esmeraldas y a descansar en su finca, así como a sustentar su tesis de grado para residirse como abogado de los tribunales del Ecuador.



Durante sus años de prisión estudio Derecho, a distancia, en una universidad particular. “Gracias a Dios estoy libre y he demostrado mi inocencia para compartir con mi familia”, dijo.



En la esquina de su barrio, Vernaza fue recibido por amigos, que llegaron para saludarlo y estrechar su mano.