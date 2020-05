Inmunología de la población en Guayaquil ante el covid-19 se evalúa

LEA TAMBIÉN

El tercer muestreo del Municipio para la detección de casos de covid-19 en Guayaquil arrancó este 28 de mayo del 2020 en el Guasmo Central. Este popular sector es parte de la parroquia Ximena, la segunda con más casos en el cantón según los reportes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los resultados se conocerán el miércoles, cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal evaluará los 15 primeros días del cambio a semáforo amarillo. “El análisis nos dirá si se ha normalizado la línea de contagios y tomaremos decisiones”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri.



Este jueves 28 recorrió el hospital del día del Guasmo, donde siete pacientes recibían terapia con oxígeno. Aquí han sido atendidas 287 personas con síntomas de coronavirus, entre ellos un pequeño de apenas un año.



Guayaquil registra 9 653 casos confirmados, según el reporte del MSP, de este 29 de mayo. El 83% se concentra en las parroquias Tarqui, Ximena y Febres Cordero, a donde también apuntan los análisis con pruebas rápidas.



Los primeros muestreos revelaron que el 30% de la población ha sido expuesta al virus. Sin embargo, especialistas aseguran que la cifra podría ser mayor. El infectólogo Francisco Andino explica que se puede tener una aproximación por las cifras de mortalidad. El COE cantonal calcula que entre marzo y abril hubo cerca de 7 600 defunciones sobre lo normal en la ciudad.



“Si la mortalidad por covid-19 se acerca al 1,2%, significa que por cada fallecimiento hay 102 personas contagiadas, en promedio”, asegura Andino. Y que si después de dos semanas no hay una segunda curva será evidente que gran parte de la población ha sido expuesta y, con ello, la posibilidad del desarrollo de inmunología frente al virus.



Viteri indicó ayer que en ocho días, no consecutivos, han reportado cero muertes por encima de lo normal en Guayaquil. Esto según la información que reciben a diario de los cementerios de la ciudad, que deben entregar formularios de sus inhumaciones.



La alcaldesa además señaló que la detección de nuevos casos se enfoca en las zonas populares del noroeste, sur y suroeste, donde hay más población en las calles y donde no se cumple por completo con las medidas de protección.



El epidemiólogo Federico Cabrera considera que los protocolos de bioseguridad deberían extenderse hasta fines de este 2020, incluyendo la prohibición de eventos masivos. Esto pese a que considera poco probable la ocurrencia de una segunda oleada de casos, similar a las de marzo y abril.



“Si llegamos al 50% o más de 70% de prevalencia de la enfermedad, significa que queda un pequeño porcentaje de personas que se puede infectar. Y no van a producir un rebrote sino que se infectarán poco a poco, de modo que no colapsarán el sistema sanitario”.



Como medida preventiva, Andino sugiere la aplicación de un estatus inmunológico para la movilidad y para el trabajo. Es decir, la aplicación de pruebas PCR, para determinar si una persona tiene covid-19, y de inmunoglobulinas, para saber si desarrolló anticuerpos.



Estas pruebas serán un requisito para arribar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que en tres días retomará los vuelos internacionales. Ayer el Cabildo entregó 7 000 pruebas rápidas para los pasajeros que no logren obtener análisis de PCR en los países de origen. La medida también regirá para los vuelos nacionales, desde el 15 de junio.