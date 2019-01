Informe borrador de Contraloría señala que proyecto minero Llurimagua incurriría en causal de caducidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Contraloría realizó hoy, 25 de enero del 2019, la lectura de los resultados provisionales alcanzados durante el examen especial al proyecto minero Llurimagua, en la provincia de Imbabura, a cargo de las empresas estatales Codelco, de Chile, y Enami, de Ecuador.

El período analizado en el examen, de más de 60 hojas, comprendió entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.



En el ámbito legal, las observaciones del equipo de control señalaron que no se constituyó la empresa de economía mixta con Codelco para el desarrollo del proyecto, por lo que las actividades en Llurimagua no tienen respaldo contractual.



Además, esa firma chilena no entregó información sobre las características del yacimiento ni señaló la cantidad y el tipo de minerales que permitan conocer el posible beneficio para el Estado ecuatoriano de explotarlos, informó un comunicado de la Contraloría.



La auditoría anotó que tampoco se incluyeron medidas de mitigación ambiental acordes a la realidad de la zona, “puesto que el MAE elaboró el plan de manejo ambiental con información incompleta y, en contra de las disposiciones legales, no se aplicó la consulta previa en las comunidades para conocer su opinión”.



De esta manera, si bien los estudios ambientales anotaron que no se cuantificó la presencia de elementos disueltos en el agua y en el suelo, los análisis de los auditores de Contraloría evidenciaron concentraciones elevadas de plomo y zinc, minerales que afectan severamente a la salud humana y a la vida acuática.



La Contraloría señala, además, que se talaron árboles nativos y no se elaboró un plan que contemple medidas para la conservación de la micro cuenca. Como consecuencia, no se aplicaron las medidas de mitigación y prevención consideradas en el plan de manejo ambiental a fin de conservar la flora, fauna y las fuentes hídricas.



Codelco y Enami, según las conclusiones del estudio, utilizaron agua de fuentes no autorizadas y no se emitieron directrices para efectuar el control de la calidad del líquido vital.



Ambas firmas, además, incurrieron en la causal de caducidad de la concesión, señaló la Contraloría, debido a que no se presentaron el informe anual de actividades y el plan anual de inversiones de la concesión minera Llurimagua en el plazo establecido. Además, las empresas habrían realizado actividades mineras en el 2014 sin contar con licencia ambiental.



Luego de la lectura de resultados provisionales, los funcionarios involucrados deberán presentar sus pruebas de descargo a la Contraloría, dentro de los siguientes 5 días.



Como resultado del análisis de la documentación presentada para justificar las irregularidades, los auditores pueden ratificarse en el contenido del informe y emitir recomendaciones que deberán ser aplicadas inmediatamente. Además, se puede establecer responsabilidades administrativas y civiles por el incumplimiento de la normativa aplicable.



La Enami nació en el 2010 por disposición legal y en el contexto de una política pública que buscaba replicar lo que la empresa estatal Codelco representa para Chile. Es decir, como una empresa que pueda hacer proyectos mineros a gran escala.



Ecuador buscaba impulsar importantes proyectos cupríferos en el país a través de esta firma. Pero la actividad requiere de grandes inversiones tanto para las fases de exploración como las de desarrollo.



A diferencia de Codelco, que administra áreas mineras en producción que fueron estatizadas en Chile, la Enami debió empezar desde la exploración.



La empresa asumió concesiones mineras, entre ellas, algunas que pertenecían a la banca cerrada. La más importante es el área de Llurimagua.



Este proyecto tiene una concesión minera de 4 956 hectáreas, situada en el cantón Cotacachi, en Imbabura. Se encuentra actualmente en fase de exploración avanzada.



Para su desarrollo, Ecuador buscó el apoyo de Codelco. Para ello, el Gobierno ha firmado con autoridades chilenas varios pactos internacionales en 2009, 2011 y 2015.



Este Diario consultó a Codelco en Ecuador y señaló que ha solicitado autorización de la matriz antes de hacer un pronunciamiento oficial sobre el tema. También se envió un correo solicitando la posición de Enami a su departamento de comunicación.