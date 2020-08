Indígenas de Pilahuín cobran para desinfectar autos en la vía Ambato -Guaranda

LEA TAMBIÉN

Siete personas solicitaban ayuda económica a los conductores de buses, autos y camiones que atraviesan el arco de desinfección instalado en la parroquia Pilahuín, en la vía Ambato-Guaranda.

El grupo está integrado por indígenas del lugar que visten trajes de desinfección, mascarillas y un sombrero. A pesar que no está permitido el cobro por este servicio, tres personas colocaron conos anaranjados en la vía, como una especie de control. Mientras cuatro personas vigilaban el paso de los vehículos. “Colabore” o “unas moneditas para la desinfección”, insistían el sábado 22 de agosto del 2020.



En la Junta Parroquial de Pilahuín confirmaron que la entrega de dinero es voluntaria por parte de los conductores y que no existe ningún retén en la carretera estatal.



“El dinero que se recauda es para los almuerzos, la gasolina y cualquier cosita. No se está obligando a cancelar para que pasen, lo importante es mantener activo este arco para evitar los contagios de coronavirus”, aseguró la presidenta de la Junta Parroquial, Natividad Caiza.



En Tungurahua hay cuatro arcos para desinfectar los vehículos instalados en los ingresos a Cunchibamba, Mocha, Río Topo perteneciente a la parroquia Río Negro (Baños) y en el sector de El Arenal, en Pilahuín.