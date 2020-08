Miedo e incertidumbre entre los conductores varados desde la madrugada de este 21 de agosto en la vía Pifo-Papallacta

LEA TAMBIÉN

Desde el poblado Peñas Blancas, ubicado en el kilómetro 18 de la vía Pifo-Papallacta, en el oriente de Quito, se observaba a las montañas cubiertas de una fina capa blanca. Las bajas temperaturas registradas desde la madrugada de hoy, viernes 21 de agosto del 2020, ocasionaron que nevara con fuerza en la zona y eso dificulta la movilidad vehicular.

“Al momento, la vía está cerrada desde el redondel de Pifo hasta la Y de Papallacta”, informó el sistema ECU 911. Además se reportaron vehículos varados a la altura de La Virgen en donde continuaba nevando hasta pasadas las 11:30.



Este Diario recorrió la zona y la nieve alcanzaba un espesor de hasta 10 centímetros en los costados de la carretera. Al mismo tiempo, esta se derretía y se formaban pequeños riachuelos de agua sobre la calzada, la cual se tornaba resbaladiza. En el ambiente había una temperatura de aproximadamente 3 grados centígrados.



Por precaución, los conductores de vehículos pesados y livianos se movilizaban a baja velocidad para evitar accidentes. Por eso, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) cerró el paso a la altura del kilómetro 20. Allí, cuatro uniformados colocaron conos naranjas sobre la calzada y parquearon la motobomba al filo de la vía por seguridad.

La calzada de la vía Pifo-Papallacta lucía resbaladiza a causa de la nieve que se derretía. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Entre los usuarios de la vía había preocupación y miedo. Malena Tutillo esperó más de cuatro horas en el sector de La Virgen tras salir de su casa ubicada en la localidad del Chaco (Napo-Amazonía). “Me atrasé a una cita médica y me voy a regresar luego de cargar combustible en Pifo. Estoy con mi hijo y me encuentro muy asustada”.



Carlos Romero conducía un camión con tubos PVC. Tenía que llegar a la ciudad del Tena antes del mediodía, pero se quedó atrapado. “Me tocó regresar y me preocupa esto. Hay mucho hielo en la vía y nos toca regresar con calma”.



Noemí Sangucho y sus compañeros de trabajo salieron a las 04:00 desde el Tena. Su objetivo era llegar temprano a Quito para realizar trámites personales y acudir a una cita médica. Se quedaron atrapados a la altura de La Virgen y recién pasadas las 11:00 lograron salir. Asustada, contó que en el trayecto observó vehículos encunetados. “Por suerte no se trató de accidentes graves”.



Otros preferían esperar al interior de los carros con aire acondicionado. Durante la emergencia, personal del CBQ liberó vehículos atrapados por la nieve y evacuación de personas, en el sector de La Virgen.