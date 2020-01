El Inamhi se pronuncia sobre la ola de calor anunciada por la Organización Panamericana para la Salud

LEA TAMBIÉN

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó que la supuesta ola de calor que se presentará en el primer trimestre del 2020 en Sudamérica no tiene sustento técnico.

En un comunicado, publicado el 4 de enero del 2020 en la red de Twitter, el Instituto mencionó que esa alerta emitida por la Organización Panamericana para la Salud (OPS) y que afectará a Sudamérica no específica la fuente o institución que pronostica esa ola de calor.



Por esa razón, dijo, el Inamhi no “puede contrastar de forma técnica/científica ese pronóstico para nuestro país”.



Según el Inamhi, la tendencia climática en el país para enero, febrero y marzo marca un incremento de la temperatura propia para esta época del año, sin embargo, se prevé que los valores se mantengan dentro de los rangos normales.



El Inamhi explicó en el boletín que la ola de calor es un período de días o semanas donde los valores de temperatura máxima se ubican sobre el rango normal y este fenómeno de presenta por lo general durante la época de verano austral (hemisferio sur). En Ecuador, “debido a su posición geográfica en la zona tropical, no es posible definir la estación de verano, si no únicamente estación seca y lluviosa”.