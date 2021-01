Impresión de papeletas presidenciales alcanzó un 32%, dice Diana Atamaint

La impresión de papeletas, para la dignidad de Presidente y Vicepresidente de la República, alcanzó un 32%. Así lo afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la mañana de este 11 de enero del 2021.

Durante una entrevista radial, con Jimmy Jairala, la funcionaria agregó que las papeletas para asambleístas en el exterior culminó; los provinciales llegaron a un 77%; los nacionales a un 28%; y, parlamentarios andinos "todavía no se empieza la impresión porque todavía existen recursos" en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Atamaint aseguró así que, a pesar de las causas legales por el movimiento Justicia Social, que insiste en inscribir a Álvaro Noboa como presidenciable, no existen razones para suspender las elecciones, cuya primera vuelta electoral se efectuará el próximo 7 de febrero.



"Más allá de la situación política en que se encuentra nuestra situación, nadie puede interrumpir, tiene que cumplirse lo propuesto".



No obstante, afirmó que de llegarse a concretar la destitución de los cuatro consejeros del CNE, tendrían que asumir los vocales suplentes. "Tendrían que dar ejecución a una sentencia donde retroceden todo lo actuado".



Ello significa, explicó, que se realicen nuevas primarias en 9 provincias, lo que tomaría entre 45 a 60 días hasta que quede en firme una candidatura. "Si se da cumplimiento a esta disposición, que también es ilegal, significa que hay que parar las elecciones porque no estarían completas las papeletas, las listas y no habría elecciones el 7 de febrero".



Atamaint también se refirió a un supuesto documento difundido por el equipo de campaña de Noboa. En ese texto se indica que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ha pedido explicaciones al Estado Ecuatoriano por la no inscripción del empresario como candidato presidencial. Aboga por su registro en la contienda.



Sin embargo, Atamaint explicó que el pronunciamiento del Comité no tiene ningún carácter vinculante.



"No es tampoco la Comisión de Derechos Humanos, de lo que tengo entendido, mucho menos un pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en ese sentido para nosotros no tiene carácter vinculante, el Estado ecuatoriano tendrá que responder dentro de los procesos que se debe seguir".