Eta deja a su paso por Nicaragua dos muertos y cuantiosos daños materiales

El huracán Eta, que tocó tierra en el Caribe nicaragüense con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5), ha dejado a su paso por Nicaragua dos muertos, una comunidad indígena devastada, miles de damnificados, y cuantiosos daños materiales, según informaron este miércoles las autoridades y comunitarios.

Eta, degradado a tormenta tropical este miércoles 4 de noviembre del 2020 en el interior de Nicaragua, dejó inaccesible las comunidades de la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), una zona despoblada y pantanosa, y de las vulnerables y pobres del país, que acoge a cerca de 500.000 habitantes, en su mayoría negros, indígenas miskitos y mestizos.



Informe de Daos



Casi todos los principales centros urbanos de la RACN, compuesto por ocho municipios, sufrieron daños en la infraestructura, como producto de las intensas lluvias y vientos de 220 kilómetros por hora al momento del impacto, la tarde de ayer martes, de acuerdo con el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred).



El rastro de Eta se evidenció con desbordes de al menos 10 ríos, así como la "caída de árboles, de postes de luz, de tendidos eléctricos, techos frágiles salieron por los aires, según el relato común de las comunidades y centros urbanos", precisó el codirector del Sinapred, Guillermo González, a través de medios del Gobierno.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró una alerta roja (de emergencia) a nivel nacional para atender los efectos de la tormenta tropical Eta, que ya deja dos personas muertas en el país, varias regiones incomunicadas, inundaciones y deslizamientos, entre otros daños. Foto: EFE



El funcionario, quien dijo que las 30 000 personas evacuadas previo al impacto del huracán se mantienen en centros de albergue, sostuvo que "no ha habido ningún daño humano", y no hizo referencia a los dos mineros artesanales que murieron en un derrumbe en una mina artesanal en el Caribe norte, horas después del impacto del ciclón.



Arrasó con comunidad indígena



Eta, considerado como un huracán "extremadamente peligroso" por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), también devastó la comunidad indígena de Wawa Bar, según informaron sus pobladores.



"Miren, miren, para que quede en la historia: esto era Wawa, busquen sus casas, seguro no las van a encontrar, ya no quedó nada de Wawa, esto era Wawa", dijo un hombre que grabó uno de los videos, en lengua miskita, y cuyas palabras fueron traducidas por familiares de la zona.



Ninguna de las 156 viviendas que existían en Wawa Bar ha quedado habitable, y de las casas que se encontraban en la primera línea frente a la costa del mar Caribe solamente quedaron sus bases, confirmaron los testigos.



Wawa Bar, ubicada 30 kilómetros al sur de Bilwi, cabecera de la RACN, fue la comunidad que recibió el impacto del ojo de Eta cuando el huracán ingresó a tierra.



¿Impiden acopiar ayuda?



En tanto, organizaciones sociales, movimientos opositores y defensores de los derechos humanos denunciaron que el Gobierno de Nicaragua impidió el acopio de ayuda humanitaria para los miles de damnificados del huracán Eta.



Las denuncias fueron hechas por organizaciones que habían convocado a acciones de ayuda luego de llamados de pobladores que necesitan alimentos, colchonetas, mascarillas, agua y medicinas.



El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo conocer que la Policía Nacional obstaculiza las labores de recaudación de víveres en distintas ciudades del país.



"El Cenidh condena que el régimen Ortega Murillo impida acciones humanitarias en beneficio de los afectados por el huracán Eta", agregó.



La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) se solidarizó con los nicarag enses, y destacó que "brindar información transparente, garantizar participación ciudadana, y no dejar a nadie atrás, es esencial para afrontar los efectos" dejados por Eta.



Efe constató que varias comunidades caribeñas se encuentran incomunicadas por el desborde de los ríos, donde según los lugareños la alerta de huracán no llegó a tiempo, y ahora enfrentan problemas porque tienen pocas reservas de alimentos y medicinas.



Según el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, Eta se degradó a tormenta tropical en la RACN donde presentó vientos de 85 kilómetros por hora, y continuaba su desplazamiento hacia el este, buscando la zona norte de Nicaragua, desde donde se espera cruce hacia Honduras por la noche o mañana jueves por la mañana como depresión tropical.