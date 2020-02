200 hoteles del grupo Accor en China y Hong Kong están inactivos debido a coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El grupo francés Accor, el sexto grupo hotelero más grande del mundo, anunció el jueves 20 de febrero del 2020 que 200 de sus establecimientos en China y Hong Kong están prácticamente inactivos debido a la epidemia del nuevo coronavirus, aunque el impacto en sus ingresos es marginal.

“Prácticamente no tenemos actividad en nuestros hoteles en China”, dijo a la prensa Jean-Jacques Morin, el director general adjunto del grupo, quien presentó los resultados del grupo en 2019 durante una conferencia telefónica.



China continental, Hong Kong y Macao, sin embargo, representan solo el 3% de los ingresos totales de Accor, dijo, relativizando el impacto por el virus Covid-19 en sus resultados.



Según las cifras que comunicó el grupo, 200 hoteles de un total de 370 en esta zona ya no están recibiendo reservas. “Unos sesenta” están completamente cerrados y los demás “casi no tienen clientes, pero el gobierno chino no ha validado aún oficialmente su cierre oficial”, dijo su presidente, Sébastien Bazin, a la cadena de noticias BFM.



La región Asia-Pacífico genera un tercio de la actividad del grupo, que tiene más de 5 000 hoteles y un volumen de negocios de más de 4 000 millones de euros (unos USD 4 324 millones) el año pasado.



Los negocios en esta región geográfica ya se vieron afectados el año pasado por las tensiones comerciales Chino-americanas, las protestas pro-democracia en Hong Kong y los incendios en Australia.



Accor espera ahora el “punto de inflexión” de la epidemia del nuevo coronavirus para juzgar el efecto que tendrá en la industria hotelera.



“Nadie sabe cuánto tiempo tardará volver a la normalidad”, dijo Morin.



China anunció el jueves su nivel más bajo en el número diario de nuevos contagios en casi un mes. El número oficial de muertos supera ahora los 2 100.