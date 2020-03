Primer caso de contagio por covid-19 en Paraguay permaneció 11 días en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Paraguay confirmó el sábado 7 de marzo de 2020 su primer caso positivo para covid-19. Se trata de un joven de 32 años que había viajado a Ecuador y que retornó a su país el 3 de marzo.

La mañana de este lunes, Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, informó a EL COMERCIO que el hombre permaneció 11 días en territorio ecuatoriano. Explicó que su conciudadano no se quedó en un hotel, sino en una casa de familia cerca de Guayaquil, y no dio mayores detalles de cómo ni cuando se contagió.



En la tarde, Franklin Bajaña, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador, señaló el paraguayo habría estado relacionado con el primer caso de diagnóstico positivo en Ecuador. El MSP investiga la ruta del contagio, ya que el hombre estuvo en la misma casa de salud en donde se atendió a la ecuatoriana infectada. La cuñada del paraguayo habría dado a luz en dicho establecimiento de salud. “Estamos estudiando (el caso) y está por confirmarse”, añadió el funcionario ecuatoriano.



El director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay respondió preguntas de este Diario.

¿Se ha podido determinar si el ciudadano estuvo únicamente en Ecuador o antes pasó por una tercera nación?



No. Él estuvo solo en Ecuador como país desde el 20 de febrero hasta el 2 de marzo. Él regreso al país (Paraguay) el 3 de marzo, salió desde Ecuador el 2 de marzo. Salió desde Guayaquil.



Se había informado que el paciente estaba por turismo ¿Se ha determinado las causas reales de su permanencia en Ecuador?



No conozco el motivo por el cual estuvo en Ecuador, pero la información que tengo es que estuvo en una casa de familia, no llegó hasta un hotel.



¿En qué ciudades estuvo el ciudadano paraguayo?



Se quedó en una casa de familia en una localidad cercana a Guayaquil. En Guayaquil, entiendo, estuvo 24 horas más o menos.

¿Estuvo de paso únicamente en Guayaquil?



Así es.



¿Cuando él llegó el 20 de febrero hizo su entrada por Guayaquil?



Entiendo que sí. No hay vuelos directos. Hizo escala en Panamá tanto de ida como de regreso, no sé cuánto tiempo se quedó en el aeropuerto de Panamá. En sí, ese fue el itinerario: Paraguay-Panamá-Ecuador y viceversa.



¿Qué pasó con los contactos del paciente?



Están siendo monitoreados, desde familiares hasta los profesionales sanitarios que lo atendieron.



¿Cuántas personas están aisladas al ser consideradas contactos del caso índice?



Actualmente 25. Hoy (9 de marzo) el ministro de Salud de Paraguay reiteró que hay un solo caso confirmado y 25 casos sospechosos que están aislados. De momento, se les va a ir tomando la muestra.

¿El joven está hospitalizado o en domicilio?



Está en aislamiento domiciliario. Se le realiza un monitoreo permanente y en este caso el cuadro clínico, si bien nunca fue grave, tiene manifestaciones leves respiratorios. Según el último reporte, si no está totalmente recuperado, está en recuperación y esperamos por supuesto que transcurran los 14 días que se tienen como tiempo de aislamiento.



¿Ese tiempo corre desde que se le hizo la prueba que dio positivo?



Corre desde el momento que llega al país. Si llegó el 3 el 17 estaría siendo dado de alta.



La Cancillería de Ecuador anunció que pediría información a su país sobre el caso del joven ¿Qué se ha podido cruzar?



El procedimiento que realmente se realiza es a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hay protocolos, mecanismos de comunicación oficial que se realiza. Eso ya depende de otras instancias.

¿Conocen si tuvo relación con el caso índice de Ecuador?



No tengo esos detalles.