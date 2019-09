Hijo de Bolsonaro niega defender dictadura tras tuit polémico

LEA TAMBIÉN

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro, tildó este martes 10 de septiembre del 2019 de “canallas” a quienes le acusaron de ser favorable a una dictadura por haber cuestionado la lentitud de los cambios que “Brasil quiere” por vía democrática.

“Lo que dije: por vías democráticas las cosas no cambian rápidamente. Es un hecho. Una justificación para aquellos que reclaman cambios urgentes. Y lo que los periodistas esparcen: Carlos Bolsonaro defiende la dictadura. ¡CANALLAS!”, escribió el concejal de Río de Janeiro, de 36 años.



El lunes por la noche, el segundo hijo del presidente de ultraderecha había tuiteado: “Por la vía democrática, la transformación que Brasil quiere no ocurrirá al ritmo que deseamos... si es que ocurre”.



“Solo veo todos los días la rueda girando en torno a su propio eje y los que siempre nos dominaron nos siguen dominando de maneras distintas”, agregó en el mensaje.



El comentario causó una gran controversia dentro y fuera de la red social. Miembros y aliados del gobierno, como el vicepresidente Hamilton Mourao, defendieron el funcionamiento de la democracia en el gigante sudamericano.



“Son pilares de la civilización occidental: pacto de generaciones, democracia, capitalismo y sociedad civil fuerte. Sin eso, la sociedad occidental no existe”, afirmó ante periodistas el general Mourao, que sustituye a Bolsonaro en el cargo desde el domingo, cuando el mandatario fue sometido a una cirugía.

Pero Mourao se negó a comentar directamente a Carlos Bolsonaro, con quien ya ha protagonizado cruces en el pasado. “Sobre lo que dijo Carlos Bolsonaro, pregúntenle a él. Es problema suyo, pregúntenle a él” , zanjó Mourao.



El presidente del Senado, David Alcolumbre, consideró que las instituciones y la democracia brasileña están “fuertes”. “Cualquier manifestación en relación a un debilitamiento de las instituciones merece, de mi parte, el desprecio”, declaró.



El centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña, del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) , recordó que Jair Bolsonaro fue electo “por la vía democrática” y afirmó que “la democracia es la única opción posible”.



El mandatario, un excapitán del Ejército, defiende abiertamente la dictadura militar (1964-1984) y ha desatado numerosas polémicas con familiares de víctimas de los años de plomo al alabar públicamente a torturadores.



Apodado “pitbull” por la actitud protectora hacia su padre, Carlos Bolsonaro es considerado el más influyente de los tres hijos del mandatario que se dedican a la política.



Tuvo un papel central en la llegada al poder del mandatario, al frente de su exitosa campaña en las redes sociales y en los últimos meses ha protagonizado varios enfrentamientos con ministros, algunos de los cuales terminaron apartados del gobierno.



Las controversias provocadas por los miembros del 'clan Bolsonaro' son frecuentes desde la campaña electoral que lo llevó al poder.



En octubre del año pasado, Eduardo Bolsonaro, diputado federal a quien el mandatario baraja nombrar embajador de Brasil en Estados Unidos, dijo que para cerrar la corte suprema “ basta un soldado y un cabo ” .