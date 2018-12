Harvey Sánchez: 'Las evaluaciones  como PISA permiten saber cómo está en Ecuador en relación al mundo'

LEA TAMBIÉN

Un total de 6 100 estudiantes ecuatorianos participaron de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), en su versión PISA para el Desarrollo. El martes 11 de diciembre del 2018 se dieron a conocer los resultados. Sobre eso habla Harvey Sánchez, quien dirigió el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval).



Él ahora se desempeña como uno de los cuatro consejeros técnicos de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la Unesco. Y preside la Agencia Latinoamericana de la Evaluación y Política Pública.

¿Cuál es su evaluación sobre la primera participación de Ecuador en las pruebas PISA para el Desarrollo (PISA-D)?



Los resultados de Ecuador en esta sesión de PISA-D son consistentes con los obtenidos en el 2014, en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Unesco (Terce). En ese examen pasamos de ser los países con el peor desempeño al grupo medio. Refiriéndome a los resultados obtenidos en PISA-D podemos observar que estamos por encima de todos, lejos de República Dominicana, Guatemala, Honduras.



Pero, ¿es correcto compararse con los países que se encuentran en peores condiciones que Ecuador?



Sin duda los países de Latinoamérica tienen mayores retos que los países líderes en educación como Finlandia o Singapur, países del norte de Europa, que lo han estado haciendo muy bien en la última década. Los niveles de desarrollo y económicos influyen en los logros de aprendizaje por eso vale la pena hacer una reflexión sobre los resultados con países que comparten características con Ecuador. En las pruebas de la Unesco se evaluó a niños de hasta séptimo grado de básica y en las de PISA- D, a los adolescentes de 15 y 16. Hay una tendencia a mejorar en todos los niveles. Pero aún falta.



¿Qué dicen esos últimos resultados?



Uno de cada dos niños no ha alcanzado el desarrollo de las competencias mínimas en Lectura, en Matemática el reto es más grande, dos de cada cinco niños alcanzaron las competencias. ¿Qué pasa con ese 50% de niños en la primera área y con el 60% en la segunda? Los sectores rurales aún son los más afectados, los chicos con una situación socioeconómica de mayor desventaja no alcanzan los niveles mínimos, según el informe.Y si lo traducimos a metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues en el fondo vemos que hay chicos que aún no están ejerciendo su derecho pleno a la educación.



¿Entonces hay que compararse con los países latinoamericanos?



Eso es relativo, nos fue mejor que a todos los nueve participantes de esta sesión. Pero nos falta mucho. Chile y México están mejor en la región pero van por debajo de la media global en las PISA.



¿Por qué empezamos por PISA para el Desarrollo?



Porque es el paso intermedio por el que se ingresa a PISA. Ahora estaremos en octubre del 2021 en las PISA, con todos los demás países de la OCDE. Entramos en el 2014, pero PISA-D permite hacer ajustes, calibrar cuestionarios. En países europeos no se pregunta a los alumnos por ejemplo si viven en una casa con piso de tierra o de cemento, en nuestros países aún es necesario. Eso no significa que las preguntas que tomaron sean más fáciles, es lo mismo. Vamos a conocer cómo está Ecuador en relación al mundo en diciembre del 2022. Ahí se presentarán los resultados de la prueba de octubre del 2021.



El nuevo ministro de Educación, Milton Luna, no está de acuerdo con las pruebas estandarizadas. ¿Qué puede decir usted en defensa de PISA y las del Laboratorio de la Unesco?



Se suele confundir las pruebas de opción múltiple o abiertas con las estandarizadas. Solo significa que se coloca una misma regla de valoración para todos los participantes, la idea es tener un marco común de comparación, para saber cómo están por ejemplo en PISA, unos 90 países. Hay mínimos que los chicos de cierta edad deben conocer en todo el mundo. Y eso permite avanzar hacia garantizar ese derecho a la educación.



¿Cómo deberían leer estos resultados en el Ministerio de Educación?



Pues tendrán las bases de datos para ubicar por ejemplo que dos escuelas del mismo nivel socioeconómico sacaron diferentes resultados. Así podrán saber cómo con la misma inversión se obtienen los mismos resultados, qué hacen mejor en una escuela, para ayudar a otra. También información en detalle sobre quiénes están mejor en lectura, chicos o chicas. Además están los factores no asociados al aprendizaje.