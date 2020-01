Habitantes de Monte Sinaí saturan el Registro de la Propiedad de Guayaquil en busca de documento para legalización

LEA TAMBIÉN

Alexandra Reyes llenó un formulario y aguardó en una extensa fila para ingresar su trámite en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. El edificio amaneció abarrotado este martes 14 de enero de 2020 por habitantes de Monte Sinaí.

El nuevo proceso de legalización anunciado por el Gobierno para este populoso sector del noroeste ha incrementado la demanda de certificados de no poseer otras propiedades en la urbe. Ese es uno de los requisitos para acceder a la titularización.



“Debemos tener estos papeles antes de que lleguen las brigadas. Esperamos tener nuestros títulos este año para no vivir la angustia de la inestabilidad”, dijo Reyes, moradora de la cooperativa Águila desde hace 15 años.



Cerca de 300 usuarios acudieron este martes al Registro de la Propiedad. Ayer fueron 500.



La alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que la aglomeración se debe a la terminación del convenio entre la Alcaldía y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). El acuerdo fijó un año para legalizar todo Monte Sinaí, pero la meta no se cumplió.



Viteri recalcó que durante esa fase el Cabildo entregó al Miduvi 9 000 expedientes de los predios ubicados en terrenos que pertenecen al Gobierno. El ministerio les devolvió 1 500 para continuar con el trámite de titularización.



“De esos 1 500 predios, al cotejar información y cruzarla con Registro Civil y Registro de la Propiedad, dimos como resultado que 1 150 personas habían cumplido con todos los requisitos y les entregamos el título”, explicó.



La alcaldesa afirmó que ahora, una vez que se conoció la finalización del convenio, se desbordaron “por nervios, por miedos” las instalaciones del Registro de la Propiedad. Mientras que durante la colaboración del Municipio los ciudadanos no debieron “hacer colas, ni pagar tasas”.



El Registro de la Propiedad ha habilitado nueve ventanillas (siete más que hasta la semana pasada). Y desde mañana sumará más personal para dar atención al público. “Este es el resultado de tomar los temas políticamente y no pensando en el ciudadano”, reclamó la Alcaldesa.



La semana pasada el ministro de Vivienda, Guido Macchiavello, puntualizó que no se renovaría el convenio con la Municipalidad. Por el contrario, ofreció que desde el régimen se aplicará un “proceso mucho más ágil” para terminar la legalización a inicios del 2021.



El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, explicó que restan por tramitar 6 213 títulos de propiedad. Para cumplir con este nuevo plazo dijo que entregarán 500 certificaciones cada mes. Las primeras están planificadas para el 25 de enero.



Las brigadas del Gobierno comenzaron a recorrer los barrios pendientes este martes. Y para mañana se tiene prevista una reunión entre las autoridades y los integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano por el Hábitat y la Vivienda, que agrupa a líderes barriales de Monte Sinaí.



“La incógnita que tenemos es cómo van a trabajar el Gobierno. Si habiendo hecho un trabajo coordinado con el Municipio no se avanzó, cómo lo harán ahora”, cuestionó Jenny Pinto, vocera del observatorio.



La referencia para la legalización de los predios de este sector es una imagen satelital del 2017. En ese año fueron identificadas 28 000 edificaciones. Parte de los predios son municipales, área que ya fue legalizada; y otra parte corresponde al Gobierno.