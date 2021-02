Guayas y Santa Elena las provincias con más 'aglomeraciones y conductas incivilizadas' en el feriado de Carnaval

El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, manifestó que están “preocupados, alarmados e indignados” por los excesos que se registraron durante el feriado de Carnaval en Guayas y Santa Elena.

En las dos provincias hubo fuertes aglomeraciones y consumo de licor en las playas y en la vía pública. El titular del ECU 911 dio este martes, 16 de febrero del 2021, un balance preliminar de estos cuatro días festivos.



Los datos oficiales revelan que hubo incremento en todas las conductas incivilizadas con relación al feriado de Carnaval del año pasado, en el que no existía la pandemia por el covid-19.



Entre las estadísticas más alarmantes están las fiestas clandestinas. En este ámbito se registraron 1 398 eventos ilegales, mientras que en el 2020 hubo 654.



Los escándalos también pasaron de 5 211 en el 2020 a 7 696 en el 2021.



El consumo de alcohol en la vía pública fue otro problema. En este año, durante los días de asueto, hubo 9 000 reportes y el año pasado no sobrepasaron los 6 000.



Por último, en este feriado se registraron 5 082 aglomeraciones y 97 000 incumplimientos de aforo y distanciamiento en las playas.



En sitios como Salinas y Montañita, el control de las personas se tornó una tarea complicada, según Zapata.



“Es muy difícil controlar 3 000 ciudadanos en Salinas en esas condiciones de alcohol, euforia y de fiesta; al igual que los 2 500 ciudadanos en Montañita. Queremos nosotros exhortar nuevamente a los alcaldes que por favor vayan alineados a las políticas de las mesas de seguridad, salud y expertos para la toma de decisiones “, indicó.



De allí que el presidente del COE Nacional indicó que las consecuencias de estos excesos se conocerán en las próximas dos o tres semanas.



Además, instó a los 221 COE cantonales del país para que analicen las medidas que se adoptarán en el próximo feriado de Semana Santa.



Zapata también señaló que las aglomeraciones que se registraron fueron provocadas por la apertura de bares y centros de diversión nocturno.



Por otro lado, el principal del ECU 911 también felicitó el control que hubo en las playas de Manabí y Esmeraldas, en donde no se registraron mayores problemas. Una similar situación se vivió en ciudades como Ambato y Guaranda, en donde tradicionalmente se festejaba el Carnaval de forma efusiva.



La capitana de Policía Rafaela Montoya también detalló un balance de la actuación policial en el país.



La funcionaria se refirió a la desobediencia ciudadana en Santa Elena y calificó de “alarmante y preocupante la falta de sensibilidad y responsabilidad” de las personas que participaron de bailes en locales y en la vía pública.



Montoya manifestó que existen 134 policías hospitalizados al contagiarse de covid-19 durante sus tareas de control.



En torno a homicidios, en este feriado hubo 13 casos en Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha.

