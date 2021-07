Alta afluencia de ciudadanos en los centros de vacunación en Guayaquil

Jorge González (I)

Los 22 centros de vacunación habilitados este sábado, 3 de julio del 2021 en Guayaquil, registran una alta afluencia de ciudadanos para continuar con el proceso de inoculación contra el covid-19.

En autos, motocicletas y a pie llegaron decenas de personas a estos espacios como la explanada de Mucho Lote y la Academia Naval Almirante Illingworth, en el norte de la urbe porteña.

En el primer centro se convocó a 1 195 personas consideradas de la primera línea y que trabajan en las empresas de aseo urbano, Urvaseo; de agua potable y alcantarillado, Interagua; y, la especializada en saneamiento ambiental, Visolit.

Además, se prevé la atención a unas 900 personas de entre los 56 y 58 años, adultos mayores y personas con enfermedades graves, catastróficas y discapacidad.

Una de las supervisoras del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que entre las 07:00 y 11:30 de este 3 de julio ya habían inoculado a 1 083 ciudadanos. “Hay una amplia aceptación, estamos trabajando en todas nuestras capacidades”, afirmó.

En la Academia Naval Almirante Illingworth se espera que se vacunen 1 000 personas este 3 de julio del 2021. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La alta afluencia se evidenció en los exteriores de la Explanada. Desde la mañana se formó una extensa columna de personas que buscaba recibir una dosis. Entre ellos, Izquieta Espinoza de 22 años. Él es carretillero diurno en Urvaseo. “Decidí vacunarme por mi bien, por mi salud, ya toda mi familia está vacunada, es una tranquilidad para mí y mi familia”.

También a ese sitio arribó Gabriela González. La mujer esperó una hora para recibir la primera dosis de Sinovac. “Yo soy diabética, vine con un certificado médico y me aceptaron por ser grupo de riesgo”.

Mientras, en la Academia Naval Almirante Illingworth se recibió a vecinos de barrios populares del noroeste de Guayaquil como La Florida, Juan Montalvo, Ficoa de Montalvo, El Cóndor y Pancho Jácome.

Allí se espera que este sábado 3 se vacunen 1 000 personas. Hasta el mediodía llegó un 50% de esa cantidad. Neribelto Cusme, de 80 años, acudió desde temprano a este lugar.

El adulto mayor, que recibió la primera dosis de Pfizer, no se había vacunado antes porque no había un familiar que lo acompañe. “Recién una hija me pudo traer, espero estar protegido. Una obligación del pueblo es vacunarse”.