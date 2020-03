Largas caminatas para regresar a casa por el adelanto del toque de queda en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El adelanto del toque de queda para las 16:00 los tomó por sorpresa. Decenas de guayaquileños tuvieron que caminar por kilómetros hasta sus casas la tarde y noche del miércoles 18 de marzo de 2020, cuando se amplió la medida de 16:00 a 5:00 en la provincia del Guayas -en el resto del país rige desde el martes desde las 21:00-.

Una veintena de empleados de un supermercado, por ejemplo, entre ellas una mujer embarazada, tuvieron que caminar hasta pasadas las 21:00. José Pinto, empleado de un supermercado de Guayaquil denunció en redes sociales que salió del trabajo sobre las 19:00 y estaba con sus compañeros sin transporte ni seguridad, todos sentados en el piso del parqueadero del supermercado.



Verónica Mendoza, quien había salido a un chequeo médico, se enteró tarde del adelanto del toque de queda y tuvo que caminar la tarde del miércoles unos 10 kilómetros desde la Kennedy Norte hasta Mucho Lote, al norte de Guayaquil, ante la falta de transporte público. "Me encontré con otras personas en la misma situación y el mayor temor era que nos detuviera la Policía porque no teníamos salvoconducto, la policía hacía patrullajes pero no nos hizo problema a los que caminábamos", contó la mujer de 40 años.



Las autoridades fueron flexibles en las primeras horas del toque de queda. Aunque la Policía Nacional informó la mañana de este jueves 19 de marzo de una cifra preliminar de 48 detenciones por violar el toque de queda en la ciudad.



"Es verdad que a muchos ciudadanos los tomó por sorpresa el toque de queda, vimos aglomeraciones de personas en diferentes puntos de la ciudad, nosotros estuvimos movilizando a personas hasta su domicilio", reconoció Luis Lalama, director de control de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).



Agentes civiles de tránsito realizan operativos de control del pico y placa que rige como parte de las medidas de restricción de circulación por la emergencia sanitaria ante el avance del coronavirus de la cepa covid-19.

Hasta las 8:30 de este jueves se habían sancionado a 15 conductores por irrespetar el pico y placa, una cifra mucho menor a la del día anterior, cuando hasta el mismo periodo se habían sancionado a 90 conductores.



Lalama ratificó que el servicio público de transporte ofrecerá servicio hasta las 16:00. "Los buses urbanos tienen poca demanda, están trabajando la mitad de las unidades respetando el pico y placa, pero sí estamos llamando la atención a unidades de la Metrovía porque la disposición es que todos los pasajeros del transporte público viajen sentados", indicó el director de tránsito de la ATM.