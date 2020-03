Un agente inmovilizó a un hombre que supuestamente intentó robar en un bus de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) sometió e inmovilizó a un hombre en uno de los asientos de un bus de transporte público en Guayaquil. La acción del uniformado quedó grabada en un video que se compartió en redes sociales el lunes 2 de marzo del 2020.

En el video, grabado por un pasajero, se captó el momento en que un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) somete a un hombre acusado de intentar robar a una mujer que iba en el bus de transporte público. Lo mantiene sentado junto a la ventana, mientras usa sus brazos y cuerpo para evitar que se vaya del lugar. La acción dura unos segundos hasta que llegan los uniformados de la Policía Nacional.



Los pasajeros de la unidad de transporte, en el video, dicen que el hombre los amenazó. El ciudadano le dice al agente "No seas así, me muero", pero el uniformado no sede y sigue inmovilizándolo.



Usuarios de redes sociales agradecieron la labor del uniformado.