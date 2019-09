Grupos provida piden renuncia de la ministra María Paula Romo por apoyar la despenalización del aborto para víctimas de violación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los grupos provida del país lanzaron un mensaje al presidente Lenín Moreno. Le piden que “haga respetar” la Constitución y lo actuado por la Asamblea Nacional en contra de la despenalización del aborto en casos de violación.

Lo hicieron a través de una cara abierta leída la tarde de este lunes 23 de septiembre del 2019, en Guayaquil. El documento está firmado por el expresidente de la República, Gustavo Noboa, y la exambleísta constituyente, Roxanna Queirolo, entre otras 37 organizaciones y grupos.



“Unos pocos grupos y voceros en contra de la vida y a favor del aborto pretenden convencerlo, señor Presidente, que vete la decisión democrática de la Asamblea Nacional”, leyó Romina de Janeira, del Frente Joven.



Eso lo dijo en alusión de la decisión que tomó el pasado 17 de septiembre el pleno de la Asamblea, día en el que no se aprobó la despenalización del aborto.



“Presidente Lenín, le hacemos un llamado en nombre de 17 millones de ecuatorianos, a estar vigilantes y a hacer respetar la decisión marcada por la Asamblea”, dijo.



Erwin Buendía, vocero del Frente Nacional por la Familia, aseguró que se perpetraron tres engaños con los que se ha intentado manipular al pueblo ecuatoriano.



“Nos quisieron tomar el pelo hablando de una sola causal, cuando la reforma incluía cuatro causales y no solo el aborto por violación, como la promovieron masivamente”. Refirió que se pretendía aprobar la legalización del aborto por casos de violación hasta 14 semanas de gestión; incesto, inseminación no consentida y casos de malformación.



Durante el evento, los grupos pidieron la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien se mostró públicamente a favor de la despenalización del aborto.