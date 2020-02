Canadá, Perú y Argentina negocian una salida diplomática con Cuba para la crisis venezolana

LEA TAMBIÉN

Al menos tres miembros del Grupo de Lima están negociando actualmente con el Gobierno cubano para encontrar una salida diplomática a la crisis en Venezuela, desveló este viernes 21 de febrero del 2020 el coordinador del ente regional, el peruano Hugo de Zela.

"Pensamos que cualquier país puede ayudar. De hecho, hay dos o tres miembros del Grupo de Lima que están hablando con los cubanos, Actualmente estamos hablando con los cubanos para ver si quieren ayudar.

Veremos qué pasa", dijo de Zela durante un debate en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano.



Posteriormente, consultado por la prensa, una fuente diplomática especificó que los países que están dialogando con La Habana son Canadá, Perú y Argentina, entre otros.



Durante el acto, De Zela explicó que, en la reunión que mantuvo este jueves el Grupo de Lima en Ottawa, se llegó a la conclusión de que es necesario "construir una coalición con todos los países que se pueda" para solucionar la crisis de Venezuela, país del que han salido 4 millones de personas, según datos de la ONU.



Esa "coalición internacional" incluirá miembros de la Unión Europea (UE) y "aliados" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



"Sí, por supuesto (hablaremos con los aliados de Maduro). Porque esos aliados tienen que ser parte de la solución, tenemos que convencerles de que no pueden ser parte del problema, tienen que ser parte de la solución", opinó De Zela.



El diplomático no especificó con qué aliados de Maduro hablará el Grupo de Lima.



Actualmente, Cuba, Nicaragua, Rusia, China y Turquía mantienen lazos económicos y diplomáticos con Maduro y le consideran el jefe de Estado de Venezuela, a pesar de la disputa que mantiene con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por medio centenar de países.



La "coalición internacional" que quiere construir el Grupo de Lima estará basada en tres ideas: la necesidad de que la solución para Venezuela sea acordada entre los venezolanos; que cualquier pacto "devuelva la democracia" a Venezuela y que se haga "mediante medios pacífico", detalló De Zela.



A pesar de que el Gobierno de Donald Trump ha amenazado con el uso de la fuerza, De Zela se mostró optimista y consideró que EE.UU. sí respaldará esas nuevas ideas del Grupo de Lima.



El Grupo de Lima, creado en agosto de 2017, está compuesto por 15 países que buscan una salida diplomática a la crisis de Venezuela, y EE.UU. lo apoya desde fuera pero no forma parte de él.



Actualmente, De Zela ejerce como coordinador del Grupo de Lima y embajador de Perú en Washington.

Además, aspira a arrebatarle la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al actual titular, Luis Almagro, en las elecciones del 20 de marzo, a las que también se presenta la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU.