La Gobernación del Guayas programa entregar 6 213 títulos en Monte Sinaí para cumplir meta pendiente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, anunció que 500 terrenos serán legalizados cada mes en Monte Sinaí, hasta completar los 6 213 asentamientos pendientes de titularización en esta extensa y popular zona del noroeste de Guayaquil.

“Para el 2021, los primeros meses, ya habremos terminado”, informó la mañana de este martes 7 de enero de 2020. La entrega de los primeros documentos está programada para el 25 de este mes.



La promesa de cubrir toda esta zona con la entrega de títulos de propiedad ya se había hecho en septiembre de 2018. En ese año el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) firmaron un acuerdo para agilitar el trámite con los moradores.



Ese convenio concluyó en diciembre de 2019. A mediados de ese mes, autoridades del Cabildo anunciaron que entregarán en enero los últimos documentos a los propietarios de los lotes que estaban bajo su competencia.



El Gobierno, por su parte, legalizó 820 asentamientos mediante el acuerdo. Estos representan un 54% del total de expedientes que habían elaborado.



El ministro de Vivienda, Guido Macchiavello, dijo hoy que no se abrirá un nuevo convenio con el Municipio y que buscan aplicar por su cuenta un proceso más ágil. “Estamos activando ocho equipos de técnicos para abrir expedientes. Lo podemos hacer más ágilmente. El Municipio tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer, a través del Registro de la Propiedad; y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, a través del trabajo de campo y los expedientes”.



La tarde de este martes, la Municipalidad informó que solicitaron al Miduvi la renovación del convenio, “sin embargo, el Ministerio declinó la propuesta en una comunicación expresa”.



“Miles de familias ya no puede ser titularizadas por el Municipio, pues el proceso de regularización de sus lotes, que requería contar con la información e identificación de las familias para el debido establecimiento de sus terrenos, se encuentra ahora directa y exclusivamente gestionado por el Miduvi”, cita un comunicado emitido la tarde de este martes.



Monte Sinaí tiene 781 hectáreas de extensión, según la foto satelital captada por el Instituto Geográfico Militar (IGM) en marzo de 2017. Esa imagen es la referencia para la legalización del sector, una oferta que se ha repetido desde 2013 y que cobra fuerza en épocas electorales.



La expansión de este populoso sector guayaquileño estalló en el 2010, con rústicos e ilegales asentamientos. Pero su conformación data de los 90, cuando antiguas haciendas y tierras de cultivo fueron fragmentadas y vendidas. Su ocupación aún no se detiene y a fines de 2019 algunos de los pocos espacios abiertos ya eran ocupados por endebles covachas.



El IGM registró 27 808 construcciones y un total de 115 200 habitantes en 2017. Evelyn Montalván, secretaría técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, explicó que 13 000 de ese total son predios de competencia del Gobierno. El restante, según indicó, corresponde al Municipio de Guayaquil.



La coordinadora zonal del Miduvi, María José Carvajal, señaló que en 10 928 de esos 13 000 predios existen construcciones. Sin embargo, luego de un proceso de depuración, determinaron que 9 580 están habitados. “El restante, 1928, son construcción que estaban abandonadas”.



La nueva meta de legalización, planteada para inicios de 2021, coincide con un año electoral. En febrero están previstas las votaciones presidenciales y parlamentarias.