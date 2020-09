Jorge Glas, Alexis Mera y Jacobo Bucaram están recluidos en una misma área de la cárcel de Cotopaxi, pero en celdas distintas

LEA TAMBIÉN

El hijo del expresidente Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram, ingresó a la cárcel de Cotopaxi a las 01:30 de este 27 de septiembre del 2020.

Él fue trasladado desde Quito, luego de que se desarrollara la audiencia en la que fue vinculado al delito de delincuencia organizada.



En ese delito también es investigado su padre, el exjefe de Estado, y tres uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito.



El 13 de agosto del 2020, cuando se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía dijo los siguiente: “Los ciudadanos habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil)”.



Luego indicó: “Uno de estos delitos fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria”.



Mientras el caso se aclare y se desarrollen las diligencias del caso, Jacobo Bucaram permanecerá en la cárcel de Latacunga.



Allí también están recluidos el exvicepresidente de la República Jorge Glas y el secretario jurídico del correísmo Alexis Mera.



Los tres permanecen en una misma área de la cárcel de Cotopaxi denominada transitoria, pero en celdas distintas.



Mera y Bucaram hacen cuarentena por el covid-19 y Glas permanece con medidas de bioseguridad. Así lo confirmaron a EL COMERCIO las autoridades penitenciarias.



Además, dijeron que el exvicepresidente es custodiado por un equipo de policías y que no descarta hacer lo mismo con Mera y Bucaram. La idea es mantenerlos con seguridad.



De hecho, en un escrito oficial relacionado con Jacobo Bucaram, la Fiscalía manifestó: “El derecho a la vida es un bien jurídico superior tutelado universalmente. El hecho que el señor Jacobo Bucaram mantenga un proceso no implica que no debamos velar por su integridad física, por lo que en apego a los derechos y garantías establecidas por la Constitución solicito señor Juez, disponga el ingreso al Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte -Cotopaxi, Latacunga, lugar que cuenta con las herramientas para cuidar de su integridad”.

Las autoridades carcelarias además indicaron a este Diario que Glas se acoge a la denominada “hora de patio” en horas de la tarde, entre las 15:00 y 18:00.



En el caso de Mera y Bucaram no tendrán aún este beneficio, mientras permanezcan en cuarentana.



Las autoridades indicaron también que cuando ya accedan a la “hora de patio” eventualmente podrían encontrarse.