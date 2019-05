La gasolina súper se comercializa entre USD 2,92 y 2,99 en las estaciones de combustibles en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los conductores que utilizan gasolina súper para sus vehículos les sorprendió el incremento de ese combustible la mañana de este jueves 2 de mayo del 2019.

Según el esquema de precios de la empresa pública Petroecuador, vigente para mayo, el costo de este producto en las terminales será 31 centavos más con relación al mes anterior. En mayo, en las terminales de despacho, el galón de súper costará USD 2,31. En abril se comercializó a USD 2.



A este costo se debe incluir el margen de ganancia que cada estación de servicio fija en función de sus costos operativos, de la oferta y de la demanda del producto. Así, en promedio el galón de esta gasolina se podría vender a alrededor de USD 3, según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador (Camddepe).



Este Diario hizo un recorrido la mañana de hoy en cuatro estaciones de combustibles de la capital y los precios de gasolina súper varían entre USD 2,92 y 2,99.



Los conductores se mostraron molestos. Patricio Carvajal manifestó que siempre llena el tanque con súper para mantener al carro en buenas condiciones. A su juicio, con el incremento se perjudica a la economía de la gente. "Mi carro no es de alta gama, lo único que hago es cuidarlo con un combustible de mejor calidad".

Pilar Bucheli señaló que es un incremento que afecta a la gente. "No nos esperábamos esto, pensábamos que íbamos a estar mejor, pero empeoramos. En realidad no sé hasta dónde vamos a llegar".



El incremento de este mes es el segundo consecutivo en lo que va del 2019. Hasta el 30 de abril, este combustible se comercializaba en promedio entre USD 2,62 y 2,75.



Según el Decreto Ejecutivo 619, que modifica los costos de los combustibles, Petroecuador debe actualizar mensualmente el valor de la súper, en función de los precios del mercado internacional. Mientras, los precios para los consumidores de la extra y ecopaís se mantendrán en USD 1,85 el galón. Pero los transportistas que trasladan pasajeros, mercancías y se encuentran regularizados accederán a un producto con un mayor subsidio. Es decir, pagarán 1,48 por galón. En el caso del diésel, el sector automotriz seguirá cancelando USD 1,037 por cada galón.



Y a la gente le molesta los incrementos de la súper de hoy. Óscar Albán. "Como taxista nos perjudicó bastante, el Gobierno quedó en ayudarnos con un bono de compensación y no lo ha cumplido". A su criterio, la súper es "carísima y ni con la extra podemos laborar tranquilamente".



Para Cesar Guamanzara, los incrementos se deben a las consecuencias de la década anterior. "Como país estamos endeudados. Con el nuevo precio, el tanque de mi Ford Explorer se llenará con USD 60".