Aula virtual Game Math, la herramienta educativa de Jimmy Muñoz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jimmy Muñoz, de 33 años, es de esos profesores con vocación. Pero, además, con ganas de cambiar el mundo en el que se desenvuelve: la educación. No se conforma, persiste y ha tenido el respaldo de la Unidad Ciudad de Cuenca, en Azuay. Así logró crear Game Math en el 2017, una plataforma usada en principio por pocos compañeros, a la que en medio de la pandemia se han suscrito ya 1 000 personas en el país.

En este mes, el docente ganó el primer lugar en el XII Concurso Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia Educativa, organizado por la Fundación Fidal.



Muñoz, nacido en Loja, es licenciado en ciencias de la educación, con mención en informática. Además tiene un masterado en tecnología educativa y competencias digitales.



Su nombramiento en el magisterio es de profesor de informática, pero como en Ecuador no existe la materia, le han dicho que debería dar clases de educación física o ciencias naturales. “Por la gestión de mis autoridades he podido mantener mi carga horaria y desarrollar este proyecto”.



Game Math no es el primer sueño que ha concretado. En el 2015 ya obtuvo un premio del Banco de Ideas, de la Secretaría de Educación Superior. Entonces junto a otro compañero inventó el Proyecto Coddic, que integraba videojuegos y educación, para niños.



Con Game Math (https://gamemath.ec/) busca brindar un espacio, a manera de aula digital, con los contenidos y la estructura del currículo nacional, para tercero a séptimo de básica. La proyección es llegar a décimo de básica en un año.



En las materias de matemática, lengua, ciencias naturales y sociales, hay recursos educativos digitales, de todo tipo y la posibilidad de jugar aprendiendo y ser evaluados.



Diana Tepán, de 30 años, también es docente de la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Está a cargo del séptimo de básica.

​

Video: Tomado de YouTube / Jimmy Muñoz



“A través de Game Math podemos lograr ese aprendizaje significativo; la herramienta despierta el interés del estudiante. A ellos les encanta trabajar con tecnología. Imagínese, para algunos la matemática es tediosa, pero se interesan con juegos interactivos. Los padres también están a gusto, pueden interactuar, ver el desarrollo de las destrezas de sus hijos”, cuenta Tepán.



Para esta docente, la propuesta de Game Math es innovar y sacarlos de “la zona de confort, ya que implica más trabajo y poner en práctica algunos conocimientos”.



Jimmy Muñoz recuerda que cuando empezó a contarles sobre el proyecto a algunos de sus colegas encontró cierta resistencia al cambio.



“Cada quien tiene su metodología de trabajo, algunos se habían acostumbrado a proyectar vídeos y a presentar diapositivas. Pero creo que con el tiempo todos vieron las ventajas de usar mejor la tecnología, de forma más efectiva. Así ya somos cinco los profesores de la unidad educativa que actualizamos el contenido de la plataforma. Al inicio era solo yo”.



Malas noches, estrés y el ejercicio de leer, investigar y preguntar para entender contenidos de materias que no eran su fuerte tuvo Jimmy Muñoz. Así descartó y dio paso a juegos, escogió vídeos Quiz (interactivos, que permiten responder consultas); ubicó técnicas de gamificación para que al terminar las actividades, por ejemplo un ejercicio de fracciones, se entreguen medallas o trofeos, entre otros.

“He recibido muchos mensajes en redes sociales de estudiantes de todo el país en estos meses. También de profesores. Me escriben ‘me encanta su plataforma profe’. Eso me motiva para seguir trabajando más y más por la educación”.



Rosalía Arteaga. directora de la Fundación Fidal, asegura que para ellos es fundamental que los maestros mejoren su autoestima. A veces trascienden -dice- los malos ejemplos, pero hay muchos que están haciendo bien las cosas.

La fundación mantiene el concurso ya 12 años. Les entusiasma conocer a profesores como Jimmy, de una escuela pública; busca la transformación educativa aplicando la tecnología. Ganó USD 10 000, una beca para continuar preparándose y además su plantel obtuvo un aula digital.



Con los recursos, Muñoz cancelará lo adeudado por su maestría, comprará más equipo tecnológico: iluminación y una cámara. En su canal de Youtube quiere generar vídeos no solo para profesores sino para estudiantes. Y potenciará, apunta, Game Math, para que llegue a más colegas.