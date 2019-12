Comisión vuelve a convocar a dos funcionarios de Gobierno por pensiones vitalicias

LEA TAMBIÉN

La Comisión legislativa de los Derechos de los Trabajadores resolvió convocar nuevamente a la secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, y al ministro de Trabajo, Andrés Madero.

Los dos funcionarios estaban llamados a comparecer la mañana de hoy, miércoles 4 de diciembre del 2019, en esa mesa parlamentaria, pero no asistieron. Ellos debían presentar sus comentarios sobre el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios.



En el caso del ministro Madero, la Comisión recibió por teléfono la excusa de que no podía acudir por un compromiso internacional.



Pesántez, en cambio, envió una carta calificando como "inoficiosa" a su comparecencia debido a que ella no está a cargo de los pagos, sino el Ministerio de Finanzas, lo que fue rechazado por los comisionados.



La mesa de los trabajadores tramita siete propuestas para modificar o eliminar dicho pago, a través de una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público.

El legislador oficialista Fausto Terán planteó que también se requiera un informe de la Contraloría General del Estado con relación a los pagos, en virtud de que entre los beneficiarios aparecen familiares de algunos exmandatarios.