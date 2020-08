Funcionario de Gestión de Riesgos es vinculado al caso de los kits de alimentos

LEA TAMBIÉN

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó cargos en contra de un funcionario del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, quien estuvo a cargo de la compra de 7 000 kits de alimentos con posible sobreprecio.

La audiencia de vinculación se realizó, de forma telemática, la tarde de este sábado 15 de agosto del 2020, en la Corte Nacional de Justicia y fue presidida por la jueza Daniella Camacho. En este caso también está procesada la extitular de la entidad, Alexandra Ocles. La Fiscalía los acusa de presunto tráfico de influencias.



En la diligencia, el Fiscal aseguró que en el proceso de contratación “no se consideró el mejor precio y se vulneraron los reglamentos impuestos por el Servicio de Contratación Pública”. Además, señaló que el funcionario realizó los términos de referencia de la contratación, informe de necesidad y de idoneidad.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc vincula a una persona más al proceso en que se investiga a Alexandra O, extitular de @Riesgos_Ec, por presunto tráfico de influencias. #FiscalíaContraElDelito Detalles ⬇️https://t.co/eAdpjbpjlO pic.twitter.com/fETzS4RxuM — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 15, 2020

Toainga presentó 17 evidencias, entre las que se encuentra la versión de otro funcionario quien dijo que el sospechoso fue el encargado de elaborar los términos de referencia. Como medida cautelar, el Fiscal pidió que se dicte la prisión preventiva del funcionario y que se ordene el congelamiento de USD 5 000 de sus cuentas bancarias.



Ivette Nieto, abogada del funcionario, pidió que no se dicte la prisión, ya que su cliente se han presentado de manera libre y voluntaria a rendir su versión “sin obstaculizar a la justicia”.



Tras escuchar a las partes, la jueza amplió la instrucción fiscal del caso 30 días más, ordenó la retención de fondos y no dio paso a la orden de prisión. Alegó que el funcionario no estaba procesado en otra causa.