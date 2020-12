Función Electoral se reúne en la víspera de Navidad para buscar una salida al caso Justicia Social

La víspera de Navidad fue la fecha que propició un acercamiento entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para lograr una salida en torno a la sentencia a favor del movimiento Justicia Social. Este dictamen, según el CNE, ha retrasado el inicio de la impresión de papeletas para las elecciones generales del 2021.

El presidente y vocero del TCE, Arturo Cabrera, llegó a la sede matriz del CNE la mañana de este jueves 24 de diciembre del 2020 para reunirse con Diana Atamaint, titular del organismo. “Vengo con mucho gusto a visitarle a la Presidenta para intentar iniciar un diálogo que encuentre salidas”.



A pesar de que no adelantó cuál sería la alternativa, dijo que está abierto para encontrar mecanismos que “permitan cumplir con la aspiración fundamental de la nación, que las elecciones se hagan, no pueden postergarse”.



La sentencia, emitida el 30 de octubre, otorgó plazos para que Justicia Social tenga la oportunidad de hacer primarias e inscribir candidatos para todas las dignidades. Entre sus candidatos figura Álvaro Noboa, quien es su carta para la Presidencia. El supuesto incumplimiento de este fallo ha motivado denuncias en la Fiscalía y en el propio TCE en contra de cuatro consejeros del CNE: Diana Atamaint, Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera.



Pita y Verdesoto, en respuesta, denunciaron en la Fiscalía a jueces del TCE por supuesto prevaricato y obstrucción del proceso electoral. Además, se ingresó una demanda de conflicto de competencias en la Corte Constitucional.



Las autoridades del CNE señalan que acatar el fallo implicaría modificar el calendario electoral, pues el proceso de calificación podría extenderse más de 50 días, lo que complicaría llegar a la primera vuelta electoral, programada para el 7 de febrero del 2021.



“El proceso en Fiscalía en contra de los jueces debe seguirse, el proceso en contra de los consejeros debe seguirse, la consulta a la Corte Constitucional debe seguirse, pero el principal proceso que debe continuar es el de las elecciones generales 2021”, dijo el magistrado.



Cabrera defendió la sentencia e insistió en que no existen motivos para que no se realicen los comicios. “Vengo a visitarles para abrir las puertas en pro de un diálogo que permita eso”. Además, el presidente del TCE negó la posibilidad de que colectivos ciudadanos faciliten una mediación. “La Función Electoral no puede responder a invitaciones de terceros en hoteles, debe reunirse aquí, de manera pública, en la casa de la democracia y en la casa de la justicia electoral”.



Días atrás, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió diálogo para que la Función Electoral encamine las elecciones y ratificó que entregará el poder el 24 de mayo del 2021. Durante el Cuarto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, efectuado el martes último, también se pidió que se respete el calendario electoral y la fecha de posesión de las próximas autoridades.