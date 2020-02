Función Electoral definió las fechas de las elecciones 2021

LEA TAMBIÉN

El domingo 28 de febrero del 2021 los ecuatorianos elegirán al nuevo Presidente de la República y a los 137 legisladores que integrarán la Asamblea.

Así lo confirmaron este jueves 6 de febrero del 2020 las autoridades de la Función Electoral, quienes se reunieron en Quito para afinar los detalles del calendario que regirá los comicios del próximo año.



De haber una segunda vuelta electoral para elegir al Jefe de Estado, las votaciones se efectuarán el 11 de abril del 2021.



Con las reformas al Código de la Democracia, que entraron en el Registro Oficial el lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso (TCE) están obligados a elaborar el cronograma en conjunto, con el objetivo de ajustar los plazos y evitar retrasos en los procesos.



Técnicos de ambas instituciones tuvieron una reunión previa en diciembre, para elaborar el primer borrador de calendario. Así lo señaló Arturo Cabrera, presidente del TCE.



Ese documento fue discutido este jueves por los cinco jueces del Tribunal y cuatro consejeros del CNE. No asistió el vicepresidente, Enrique Pita.



Luego de analizar los plazos de algunos procesos, se acordó revisar la fecha en la que se realizará la convocatoria a elecciones, que inicialmente se planteaba para el 1 de octubre.



Los jueces electorales pidieron reconsiderar el lapso que tendrán para tramitar recursos de apelación que presenten las organizaciones políticas, pues el plazo empieza a correr una vez que las causas son admitidas. “La causa puede demorar dos días en llegar. Se pueden pedir aclaraciones. Luego hay que hacer un sorteo”, señaló Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso.



Lucy Pomboza, coordinadora de Procesos Electorales, presentó un cronograma que se iniciaba con actividades a partir de mayo próximo. Recordó que la normativa obliga hacer el llamado a elecciones hasta 120 días antes de los comicios.



La fecha de la convocatoria a elecciones es clave, pues sirve también para calcular los plazos para otros procesos, como el cierre de inscripciones de las organizaciones políticas, la entrega del padrón actualizado a los partidos y movimientos, además de los actos de democracia interna que se deben cumplir para designar a los candidatos que aparecerán en las papeletas.



Pomboza recordó que la reforma electoral estableció una temporalidad fija para que las tiendas políticas realicen sus primarias. Tienen un plazo de 15 días y todas deben realizarlo en el mismo período.



La discusión de este punto generó un nuevo roce entre la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero de minoría, Luis Verdesoto, quien terminó abandonando la sesión. El vocal cuestionaba la posibilidad de que los movimientos no puedan presentar candidatos, si en las primarias los delegados del CNE emitían un informe negativo. También habló de una “falta de difusión” del cronograma.



Atamaint aseguró que el borrador de calendario se empezó a discutir desde diciembre pasado y dijo que sí se prevé un espacio para que se puedan presentar impugnaciones.



La Presidenta explicó que el próximo lunes se realizará la última sesión conjunta, en la que se aprobará el calendario definitivo. Después, anunció que aprobarán el Plan Operativo Electoral (POE), con lo que se iniciará oficialmente el período eleccionario.



Atamaint y Cabrera criticaron al Ministerio de Finanzas por los recortes presupuestario que han recibido y pusieron presión sobre el Ejecutivo, para que se apruebe el presupuesto para los comicios. Atamaint dijo que, si no se desembolsa el dinero, se pondrían en riesgo las elecciones.