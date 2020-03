Fumigaciones masivas a vehículos que ingresan a Manta

LEA TAMBIÉN

Manta es el cantón manabita con más casos de coronavirus. Hasta el reporte de la mañana del martes 24 de marzo del 2020 se habían registrado 21 casos de un total de 30 en toda la provincia.

Según el Municipio de Manta, para evitar que el covid-19 se propague se han intensificado las medidas preventivas como el control y la desinfección vehicular.



Al menos 2 000 automotores han sido desinfectados desde el domingo hasta este martes 24 de marzo. Además, se implementaron cuatro sitios de vigilancia que están ubicados en la entrada de la avenida La Cultura, redondel de El Imperio, vía Manta-Montecristi a la altura del Hospital del IESS y en la ruta E15 frente a FETUM.



Guillermo Belmonte, director de Tránsito, señaló que en la desinfección de los vehículos se utiliza hipoclorito, que no es tóxico para la salud de los ciudadanos.

Los operativos se realizan en tres pasos: se identifica el motivo de ingreso a la ciudad, se desinfecta a unidades y personas. Se verifica que cada persona tenga el equipo de protección (mascarillas, guantes, etc).



Sin embargo, en los mercados no había restricción por el último dígito de la cédula. El Municipio señaló que se implementó una puerta de entrada y otra de salida. La atención se brinda solo hasta el mediodía.



Desde el lunes empezaron a llegar insumos médicos a los hospitales de Manta. Según el Distrito de Salud, los vehículos que transportaban los productos tuvieron inconvenientes para transitar por las vías de Manabí.



En Santo Domingo, los trabajadores de mercados, supermercados, farmacias y gasolineras solo atienden a los clientes cuyo último dígito de la cédula concuerde con los horarios que emitió el Municipio. Las personas solo podrán salir dos veces a la semana y deberán utilizar mascarillas y guantes.



Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, informó que la medida del dígito no se contrapone a la del pico y placa porque entre vecinos y familiares pueden trasladarse hasta los mercados, si el número de la placa no coincidiera con el de la cédula. Pero señaló que solo un miembro de una familia puede circular.



Ayer las calles hacia los mercados fueron acordonadas para evitar la circulación y controlar que las personas ingresen ordenadamente y a un metro de distancia del otro.

Además, se realizan fumigaciones en todos los barrios de Santo Domingo. Estas desinfecciones las hace el Cuerpo de Bomberos, mediante un cronograma.