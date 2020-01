Francisco Carrión presentó informe en la Asamblea e insistió por acuerdo para sobrevuelos de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exembajador Francisco Carrión acudió este jueves, 23 de enero del 2020, a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para presentar un informe sobre su salida de la de la misión diplomática en Washington, Estados Unidos. Carrión presentó su renuncia el 9 de enero de 2020.

El diplomático llegó acompañado de su hermano Fernando Carrión y otros familiares a la mesa parlamentaria. Allí hizo un recuento de su permanencia en esa representación diplomática por casi dos años.



Carrión dijo que dimitió por su desacuerdo con el programa de vigilancia marítima de Estados Unidos que desde septiembre de 2018 se aplica en territorio ecuatoriano, sin un acuerdo específico.



El diplomático refutó las explicaciones que hace una semana presentaron ante esta misma Comisión el canciller, José Valencia, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.



"Se necesita un convenio específico, vinculante, de cumplimiento obligatorio entre las partes para la realización del programa", insistió y dijo que eso no puede darse solo con autorizaciones administrativas o invocando convenios internacionales.



Carrión aclaró que no se opone a la cooperación estadounidense en la lucha contra el narcotráfico, pero criticó que desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019 se registraran 45 operaciones de aeronaves de EE.UU. sin que haya dicho acuerdo vinculante.



"Si no es indispensable ese acuerdo, ¿por qué lo están negociando?", señaló durante su intervención, que tomó hora y media. Carrión cree que no es necesaria una consulta a la Corte Constitucional (CC) sobre el tema, pero apeló a la responsabilidad de las autoridades del Gobierno. "No me atrevería a decir si hubo una violación a la soberanía", agregó.



Durante su intervención entregó un paquete de documentos a la Comisión, que incluye memorandos y cruces de comunicaciones entre la Embajada que ocupó y la Cancillería.



El presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), dijo que la mesa hará una "investigación seria" sobre el tema y elaborará un informe de acuerdo a las comparecencias y a la información entregada.



A su vez, Carrión presentó un balance de su gestión que, según dijo, contribuyó a reforzar los lazos de Ecuador y Estados Unidos, después de una década de distanciamiento. Entre los hitos, aludió a las visitas realizadas al país por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, en los últimos dos años.