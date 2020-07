Finanzas calificó como 'intento de boicot' la demanda de dos fondos que busca detener renegociación de bonos

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Finanzas respondió mediante un comunicado a la demanda interpuesta por los fondos de inversión Contrarian Management y GMO, en contra del Gobierno de Ecuador, en el contexto de la renegociación de la deuda en bonos.

En el comunicado, emitido este 29 de julio del 2020, el Ejecutivo declaró que no cederá en su planteamiento de renegociación de los bonos, e informó que los abogados de la nación responderán en las cortes a esta demanda.



"En medio de una crisis económica, sanitaria y humanitaria sin precedentes que vive el país, Contrarian y GMO exigen un tratamiento preferencial en la reestructuración de los bonos. No cederemos a su intento de boicotear el proceso", señala el documento.



Los dos fondos plantearon este miércoles 29 de julio del 2020 una demanda ante una corte de EE.UU., con la intención de que la votación para reestructurar la deuda -que está prevista para el 31 de julio del 2020- se suspenda. Los dos fondos alegaron que el proceso de renegociación es "coercitivo en extremo".



"Ecuador rechaza tajantemente la actitud agresiva adoptada por Contrarian y GMO, fondos que cuentan con una posición mínima del monto total de los bonos inmersos en la negociación", señaló el Ministerio de Finanzas.



El Gobierno dijo que estos fondos tratan de obtener beneficios económicos adicionales, "por encima de lo que se negoció en buena fe con la mayoría de los acreedores más grandes".



La propuesta de reperfilamiento de los 10 bonos, para mejorar las condiciones de plazo, interés y capital, cuenta con la aceptación previa del 53% de los tenedores de deuda. En el grupo mayoritario que ya aceptó el plan de Ecuador están grandes fondos de inversión del mundo, como BlackRock y Ashmore.



Las acciones legales iniciadas por Contrarian y GMO, según Finanzas, son un intento "abiertamente descarado" de dejar de lado las cláusulas de acción colectiva acordadas en los contratos.



El proceso de renegociación que lleva a cabo el Gobierno con los tenedores de bonos por USD 17 375 millones comenzó el pasado 3 de junio del 2020 y ha sido respaldado por multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.



Contrarian Capital, especialista en manejo de “inversiones difíciles” y GMO, son parte de un grupo minoritario de tenedores de bonos que se denominaron "Comité Directivo", y que no ha aceptado la propuesta de renegociación de Ecuador.



El Comité Directivo agrupa a fondos como Amundi (UK) Limited y T Rowe Price Associates, Inc, además, a otros tenedores del tramo de la deuda en bonos del 2024. En conjunto, estos tenedores representan entre el 25% y 35% de las acreencias en diferentes tramos de deuda.