Ministro anunció el fin del contrato para construir el hospital de Pedernales por el escándalo que involucra a legislador Daniel Mendoza

Este 9 de junio del 2020, un grupo de ciudadanos realizó un plantón cerca al terreno en donde se construye el hospital básico de Pedernales, en el norte de Manabí. La protesta se dio durante la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez.

El Ministro asistió a una reunión con las autoridades provinciales, cantonales y representantes de la ciudadanía. En ese encuentro, el funcionario informó que decidió terminar el contrato con el consorcio Pedernales – Manabí por las inconsistencias que se encontraron en la etapa de contratación.



“Entiendo su preocupación ante la paralización de la obra, debido al incumplimiento del contratista. Enfrentamos una adversidad, que el Gobierno no lo ha deseado. La solución tomará un tiempo, pero el compromiso es claro, entregar a Pedernales el hospital”, señaló Martínez.



Los ciudadanos llevaron carteles en los que pedían que no se paralice la construcción de la casa de salud y también que se haga justicia por los presuntos casos de corrupción que se han registrado en la contratación de la obra.



Los protestantes se refieren a que la Contraloría General del Estado encontró inconsistencias en el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, que tendría 30 camas y una inversión de alrededor de USD 16 millones.



Una de las anomalías que halló la Contraloría fue que los certificados que avalaban la experiencia de la empresa Consorcio Pedernales – Manabí no eran válidos, porque los profesionales que los emitieron no cumplieron los requisitos establecidos.



Según Contraloría, el contrato se suscribió el 13 de febrero del 2020 y el 3 de marzo se hizo efectivo un anticipo del 50% por un monto de USD 8 214 756, 26.



La constructora no habría justificado los movimientos bancarios de estos recursos, de los cuales solo quedan USD 893 032,41 en su cuenta bancaria. Hasta el momento, la obra tiene un 2% de avance.

Ayer, 8 de junio del 2020, se conformó un frente de defensa de los intereses de Pedernales. Estará conformado por el alcalde Óscar Arcentales y los representantes de los gremios comerciales, hoteleros, civiles y otros.