El feriado de Navidad se inicia con restricciones y toque de queda

El feriado de Navidad comenzará con las restricciones a la circulación vehicular, toque de queda y el cierre total de las playas del país.

Según la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE), los ecuatorianos no podrán movilizarse entre las 22:00 y las 04:00, excepto los sectores estratégicos.



El organismo dijo que no existen restricciones en la circulación entre ciudades.



La circulación de carros particulares se hará de acuerdo con las placas pares e impares, entre las 04:00 y 22:00, antes del toque de queda que estará vigente por 15 días.



Para la movilización de las personas que laboran en las áreas estratégicas y productivas se deben usar como documentos habilitantes el RUC, el RISE, las guías de remisión o las credenciales de las instituciones exentas del estado de excepción.



Para quienes no cuenten con esos documentos, Juan Zapata, director del ECU-911 y presidente del COE, explicó que se analizan alternativas para facilitar la movilización de personas con emprendimientos nuevos que han surgido en la pandemia y que todavía no han podido formalizar su negocio y no tienen un RUC o RISE.



“La intención de las medidas nuevas es evitar reuniones grandes en las cenas, que la gente haga fiestas o que se descontrole la situación, pero no queremos afectar a los emprendimientos y al sector productivo”, dijo.

Hizo énfasis en que lo ideal es que todo negocio, aunque sea pequeño, esté formalizado. Pero reconoció que en esta época se activaron iniciativas relacionadas a entregas de alimentos, regalos y otros, que podrían tener problemas de movilización.



“Quizás por ahora cabe aplicar el sentido común, si el agente de control ve que la persona está llevando productos, no debería impedir su movilización.



También se recomienda que organicen sus entregas o actividades de acuerdo con los días de sus placas. Pero vamos a analizar alguna alternativa para que no haya problemas”.



Zapata aclaró que esto no significa que las autoridades apoyen o promuevan el comercio informal.



Para el transporte interprovincial, las terminales terrestres de Quito, Ibarra, Tulcán, Ambato, Riobamba, Guayaquil y Esmeraldas modificaron sus horarios para la circulación de sus unidades. La mayoría funcionará hasta las 21:30, antes de que entre en vigor el toque de queda.



El COE aclaró que únicamente los casos de transporte público interprovincial cuya permanencia en la vía supere las seis horas o más de viaje -al realizar su ruta y frecuencia- podrán operar desde las terminales autorizadas, siempre y cuando salgan antes de las 22:00 y lleguen después de las 04:00.



Durante este jueves y viernes, todas las playas estarán cerradas a los turistas.

Debido al toque de queda se prohibió la venta y el consumo de licor. Tampoco pueden funcionar los bares, discotecas, karaokes y centros de diversión nocturna y actividades conexas.