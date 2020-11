Así será el descanso por el feriado de las fiestas de Quito

El próximo lunes 7 de diciembre de 2020, Quito tendrá un día de descanso por las celebraciones de la Fundación de la ciudad, que se llevan a cabo cada 6 de diciembre. En esta ocasión, el feriado se traslada al lunes 7, pues la fecha exacta del aniversario de la fundación cae el próximo domingo.

El feriado se llevará a cabo de acuerdo al artículo 2 de la llamada 'Ley de Feriados', que establece que cuando los días de descanso local "correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior día viernes o al posterior día lunes".



El feriado será tanto en el ámbito laboral como en el educacional. Un total de 647 798 niños y adolescentes que estudian en Quito no tendrán clases el lunes 7. Son, en total, 433 529 de planteles fiscales, 25 222 de fiscomisionales, 19 866 de municipales y 169 161 de particulares.



¿Cómo será la circulación vehicular durante el fin de semana del feriado?



Las restricciones de movilidad se mantienen con normalidad durante el fin de semana del viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Así lo confirmó el secretario de Movilidad Guillermo Abad en días anteriores.



Esto responde a la recomendación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional a los gobiernos locales de mantener las restricciones, ante la situación epidemiológica del país en medio de la pandemia de covid-19.



Entonces, el viernes 4 de diciembre los vehículos que pueden transitar son los que cuenten con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9. En cambio, el sábado 5 de diciembre deberán circular únicamente los autos cuyas placas terminan en número par (es decir, 0, 2, 4, 6 y 8). Por otro lado, el domingo 6 de diciembre habrá libre circulación sin importar el número de placa, como es habitual. El lunes 7 circulan nuevamente vehículos con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9.



¿Cómo será el descanso por Navidad y Fin de Año?



Navidad, que se celebra el viernes 25 de diciembre, será un día de feriado obligatorio no recuperable en todo el Ecuador, además de ser inamovible, según lo establece la Ley de Feriados.



El 30 y 31 de diciembre, jornadas de Fin de Año, no cuentan como feriado obligatorio. Sin embargo, el sector público puede plantear un puente vacacional para estas fechas que luego deberán recuperarse. En cambio, el sector privado también puede acogerse o no al recurso.



El 2021 sí comenzará con un descanso de tres días, desde el viernes 1 de enero hasta el domingo 3 de enero, de acuerdo con el calendario del Ministerio de Turismo. Aquí puede ver completo el calendario de feriados.





Si desea descargarse o agregar este calendario a su celular, tableta o computador puede dar CLIC AQUÍ.