Fenocín pide diálogo con el Gobierno y anuncia una movilización

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín) pidió hoy, jueves 21 de febrero del 2019, al presidente Lenín Moreno que se retomen los diálogos para conocer los avances conseguidos en las mesas interinstitucionales que se formaron mediante el denominado acuerdo patriótico.

Frankiln Columba, vicepresidente de esa organización, señaló que esta exigencia fue una de las resoluciones adoptadas por la Fenocín, después de una asamblea con sus bases, el pasado 14 de febreros del 2018.



Columba dijo que, de no concretarse una reunión en un período de 15 días, se convocarían para definir una movilización nacional. “En su momento anunciaremos la fecha de la movilización pero es probable que se de después de las elecciones”, señaló.



Para esta organización, las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional afectaron al sector agrícola mediano y pequeño. Por esto piden que se declare la emergencia a ese sector. Además pidieron que se aplique una política de subsidios para enfrentar este tema.



En el ámbito económico, rechazaron el acuerdo firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de oponerse a la concesión de empresas públicas.



La amenaza de una movilización, dijo Columba, no significa una ruptura con el actual Gobierno a quien dicen apoyar. Sin embargo, esperan obtener un respuesta para no realizar una medida de hecho.